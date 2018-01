publié le 02/01/2018 à 18:21

Quoi de mieux que de passer le début 2018 emmitouflé(e) sous un plaid devant un film ou une série ? Installez-vous confortablement sur votre canapé et laissez-vous guider par le nouveau catalogue Netflix du mois de janvier. Séries, films et documentaires, tout y est pour vous faire passer un bon début d'année.



En décembre, Netflix avait mis le paquet sur la nouvelle saison de The Crown qui suit la jeunesse de la reine Elizabeth II. Le réalisateur David Ayer (Suicide Squad) signe Bright avec Will Smith et Joel Edergton, un film à l'univers proche du Seigneur des Anneaux où Orques, Elfes et humains cohabitent difficilement à Los Angeles.



Pour ce mois de janvier, une constellation de nouveaux programmes débarque sur la plateforme, tandis que d’autres fictions se poursuivent à l’instar de Grace and Frankie (avec Jane Fonda et Lily Tomlin) et Lovesick. Sans omettre un film exclusif au site de streaming, Bright, avec Jack Black.



Les séries

Grace and Frankie. Les deux retraitées les plus rock'n'roll de Netflix sont enfin de retour. Après trois saisons réussies, Grace (Jane Fonda) et Frankie (Lily Tomlin) continuent leurs aventures. Cette année, elles poursuivent la vente de leurs sex-toys adaptés aux femmes âgées. Les fans de Friends seront comblés avec l'arrivée de Lisa Kudrow (Phoebe) dans la série. Elle incarne Sheree, la manucure de Grace, qui ne va pas vraiment plaire à Frankie. À visionner dès le 19 janvier.

Lovesick. Il aura fallu attendre deux ans pour découvrir la suite de la série. Elle met en scène Dylan, un jeune homme atteint de chlamydia, obligé de recontacter ses anciennes partenaires. Au fil de ses retrouvailles, il se remémore ses histoires qui ont toutes été plus ou moins catastrophiques. Mais, une fille surpasse les autres... Saura-t-il seulement lui déclarer sa flamme ? Réponse le 1er janvier.



Black Lightning. Né dans les comics en 1977, Jefferson Pierce/Black Lightning est un super-héros qui peut, entre autres, manipuler l'électricité et les champs électro-magnétiques. Dans cette série de CW, à qui l'ont doit déjà Flash, Supergirl et Arrow, Jefferson Pierce doit rendosser son costume après des années de retraite pour sauver sa fille et un de ses élèves. Début de l'aventure le 23 janvier.



Riverdale. La saison 2 de l’héritière Twin Peaks se poursuit. Maintenant que l'identité du Black Hood, le tueur cagoulé, a été révélée, la petite ville de Riverdale doit faire face à de nouveaux dangers. Et Betty Cooper semble de plus en plus prête à basculer du côté obscur, alors que Veronica, Jughead et Archie essayent de se reconstruire.

Les films

The Polka King. Après Okja et Bright, Netflix dévoile un nouveau long-métrage. Dans The Polka King, Jack Black (Jumanji, The Holiday) incarne Lewan, un chanteur polonais prêt à tout pour devenir célèbre aux États-Unis. Basé sur une histoire vraie, le film retrace l'immense arnaque que l'artiste a mis en place pour devenir riche au détriment de ses fans.



The Open House. Les fans de 13 Reason Why vont retrouver Dylan Minnette (Clay) dans ce film d'épouvante. Après un drame, Naomi et son fils Logan emménagent dans une nouvelle maison. Très vite, ils se rendent compte que la maison est habitée par des forces obscures. Frissons attendus le 19 janvier.

Les documentaires

Rotten. Qui décide de ce que nous mangeons ? Ce docu-série vous plonge dans une enquête au cœur de l'industrie agroalimentaire. "Dans un monde où les grandes chaînes d'approvisionnement mondiales sont de plus en plus imbriquées et consolidées, cette série commence sur votre assiette et suit l'argent aux conséquences choquantes - voulues ou non - de la réglementation, de l'innovation et de la cupidité", comme l'explique le synopsis officiel. Rendez-vous le 5 janvier.



Dirty Money. Préparez-vous à découvrir le monde de la corruption avec ce documentaire. De nombreux réalisateurs abordent ce thème, des voitures truquées aux médicaments surfacturés utilisés par des entreprises. Auteurs et victimes se confient, avec des images inédites. Disponible le 26 janvier.