publié le 04/01/2018 à 07:30

Vos héros et héroïnes préférées sont bientôt de retour. Après une pause pendant les fêtes de Noël, la télévision américaine s'apprête à diffuser la suite de ses séries emblématiques.



De The Walking Dead à X-Files, sans oublier Supergirl, Flash, Arrow, l'équipe de RTL Super vous a concocté un calendrier pour vous y retrouver et ne pas louper une miette de ces nouveaux épisodes. De janvier à avril 2018, vous retrouverez toutes les dates de diffusion. Préparez-vous à de nombreuses soirées emmitouflé(e) sous une couette.



Si le début d'année vous donne un peu le cafard, voilà de quoi vous redonner le sourire. 2018 sera l'année où nous découvrirons, entre autres, si Rick battra Negan (The Walking Dead), si l'Homme à la cigarette s'apprête à créer le chaos (X-Files) ou si Betty va complètement basculer du côté obscur (Riverdale).

Janvier

X-Files, saison 11 : 3 janvier.

The Big Bang Theory, suite de la saison 11 : 4 janvier.

Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D, suite de la saison 5 : 5 janvier.

Star Trek: Discovery, suite de la saison 1 : 7 janvier.

The Magicians, saison 3 : 10 janvier.

Supergirl, suite de la saison 3 : 15 janvier.

The Flash, suite de la saison 4 : 16 janvier.

Riverdale, suite de la saison 2 : 17 janvier.

Arrow, suite de la saison 6 : 18 janvier.

Février

Legends of Tomorrow, suite de la saison 3 : 12 février.

The Walking Dead, suite de la saison 8 : 25 février.

Mars

Jessica Jones, saison 2 : 8 mars.

Avril

Supergirl, suite de la saison 3 : 16 avril.