publié le 29/09/2017 à 17:09

Game of Thrones est véritablement la série de tous les records. C'est la fiction la plus regardée et la plus piratée au monde, ses épisodes sont presque aussi longs que des films.



Rien n'est jamais trop grand ou trop beau pour les aventures de Jon, Daenerys, Tyrion, Cersei et les autres têtes plus ou moins couronnées de Westeros. Le show de HBO est même allé jusqu'à battre le record du nombre de cascadeurs enflammés sur un tournage. C'est dire.

D'après nos confrères du magazine américains Variety, le budget alloué aux producteur pour le tournage de chaque épisode de cette ultime saison est de 15 millions de dollars. Soit 90 millions pour 6 épisodes. Un budget impressionnant. À titre de comparaison, les séries très léchées The Crown ou Westworld coûtent 10 millions de dollars par aventure. De quoi rassurer les fans quant à la qualité des ultimes épisodes qui auront la lourde tâche de conclure la saga épique née dans l'esprit de George R. R. Martin.