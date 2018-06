The Last of Us Part II - Gameplay #PlayStationE3 2018 | Exclu PS4

publié le 12/06/2018 à 12:33

Le souhait de milliers de joueurs et de joueuses vient d'être exaucé. Dans la nuit du 10 au 11 juin lors de l'E3, Sony a dévoilé un nouveau trailer de The Last of Us Part II avec des extraits complets du jeu. 5 ans que les fans attendent avec impatience cette suite de The Last of Us, un jeu d'action-aventure dans un monde post-apocalyptique.



En 12 minutes, les fans sont propulsés au côté d'Ellie, l'héroïne du premier jeu qui a maintenant 19 ans. Alors que la vidéo démarre sur une fête où la jeune femme est en compagnie de sa petite amie, elle nous entraîne ensuite dans les ténèbres. Ellie rampe, tue, se cache dans un univers hostile comme dans le premier The Last of Us. Elle doit affronter des zombies, mais aussi des milices armées.

Une bande-annonce qui en met plein la vue grâce à la perfection des images, mais aussi les jeux de lumière qui accompagnent les déplacements d'Ellie. The Last of Us Part II dévoilera le reste de son univers horrifique et à couper le souffle sur PS4. Il faudra encore patienter avant de savoir la date de sortie.