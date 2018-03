Des jeux vidéo pour faire travailler ses doigts et son cerveau

publié le 04/03/2018 à 08:52

Le 27 avril prochain, Nintendo lance le "Labo Nintendo". Il s'agit d'une toute nouvelle approche du jeu vidéo puisque le joueur doit construire lui-même les accessoires utilisés dans les jeux. Dans un premier temps, il doit plier du carton prédécoupé et après quelques minutes, il obtient le petit outil qui lui permet de jouer sur la console Switch de Nintendo. On allie donc le réel et le virtuel.



Parmi les accessoires, il y a par exemple une petite voiture, un guidon de moto, une cane à pêche, des robots..... et une fois qu'ils sont construits, il y a toujours un endroit prévu pour y insérer les manettes de la console. Ces petits outils en carton vont en quelque sorte interagir avec les boutons de la manette.

Par exemple, un des jeux consiste à piloter une moto.Donc le guidon en carton est équipée d'une partie qui tourne, comme une poignée d'accélérateur. Quand on la tourne, ça agit sur un des boutons de la manette et à l'écran la moto accélère. C'est le même principe pour tous les accessoires.

Avec la cane à pêche en carton, il est possible dans un premier temps d'attraper un poisson virtuel. Pour le remonter à la surface, il faut faire tourner le moulinet "réel" en carton de la ane à pêche.



L'éditeur français Ubi Soft innove lui en transformant son jeu vedette Assassin's Creed Origins, plutôt violent, en outil pédagogique. Il vient de sortir une version expurgée de tout contenu violent "Discovery Tour" qui permet de découvrir l'Egypte ancienne.

> Assassin's Creed Origins - Trailer de gameplay : Jeux de pouvoir. Gamescom 2017 [OFFICIEL] VOSTFR HD

Ce n'est plus vraiment un jeu, plutôt un musée interactif dans lequel le "joueur" incarne un personnage historique comme Jules César, Cléopätre ou Ptolémée. Il parcourt ensuite l'Egypte ancienne, découvre la vie quotidienne de l'époque, visite les pyramides. Le tout est assorti de commentaires rédigés par des historiens.



Au Québec, une expérience a été menée avec des collégiens. On leur a fait remplir un questionnaire sur l'Egypte ancienne, sans avoir vu le jeu. Ils ont ensuite recommencé après l'avoir regardé et les bonnes réponses ont été multipliées par 2.



Cette mise à jour est gratuite si on possède déjà le jeu Assassin's Creed Origins. Autrement Discovery coûte 20 euros.