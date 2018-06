publié le 13/06/2018 à 13:00

"Sweet Christmas !" Luke Cage ne sera pas au bout de ses peines dans la suite de ses aventures. Attendue le 22 juin sur Netflix, la saison 2 de la série Marvel s'offre un nouveau trailer explosif, qui fait la part belle aux ennemis du super-héros incarné par Mike Colter.



La bande-annonce démarre par un discours de Mariah Dillarh (Alfre Woodard), la maire d'Harlem et nouvelle cheffe du crime. "Pas besoin d'être résistante aux balles pour un être un super-héros", explique-t-elle à sa fille Tilda (Gabrielle Dennis) qui rejoint la saison 2 de Luke Cage. Après avoir assassiné son cousin Cottonmouth, le grand méchant de la précédente saison, Mariah est devenue l'ennemie numéro 1 de Luke Cage.

Mais Mariah va devoir demander à Luke Cage de travailler à ses côtés pour combattre Bushmaster (Mustafa Shakir) et Rosalie (Annabella Sciorra), une baronne du crime. Avec sa peau résistante aux balles, sa super-force et sa soif de vengeance, Bushmaster promet de réduire Harlem à feu et à sang...