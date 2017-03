publié le 03/03/2017 à 18:08

C'était son premier passage sur la scène du Grand Studio. Soprano est venu présenter trois extraits de son dernier albumL'Everest, son cinquième disque en solo, sorti en octobre 2016. Le titre lui a été inspiré par l'envie de se dépasser, d'aller au-delà de soi-même. Soprano a chanté En feu, Roule, Le Diable ne s'habille plus en Prada et Everest.



Soprano fête ses dix ans de carrière solo après avoir commencé avec le groupe Psy 4 de la rime. Une collaboration qui n'est pas terminée, comme il l'expliquait au micro de RTL : "On se voit tous les jours parce qu'on est cousin. On est tout le temps ensemble". Soprano a également interprété deux chansons de son album précédent, Cosmopolitanie. Un nom en référence à Marseille, qu'il voit comme une ville cosmopolite et qui l'inspire : "Grâce à IAM dans tous les quartiers de Marseille on s'est dit pourquoi pas écrire notre quotidien sur des mélodies".

Pour lui, faire de la musique est quelque chose "qui doit être vivant, quelque chose qui doit être vécu de manière différente". Un message qu'il a fait savamment passer au public du Grand Studio RTL.



