Comment Soprano a été obligé de porter un maillot du PSG pour les Enfoirés.

publié le 03/03/2017 à 02:26

Depuis ce mercredi, le rappeur Soprano a repris la route pour une grande tournée, qui connaîtra deux étapes majeures à l’AccorHotels Arena, le 30 septembre, et au stade Vélodrome le 7 octobre. "Je sors des disques pour aller sur scène, parce que c’est là qu’on rencontre les gens, qu’on leur transmet des émotions", confie le chanteur sur RTL.



Pour son dernier album, Soprano a invité de nombreux artistes à collaborer avec lui, comme la jeune marseillaise Marina Kaye sur le titre Everest. Car l’ancien membre de "Psy 4 de la rime" a aussi l’amour de Marseille et l’OM chevillé au corps. Pour la bonne cause, il avait déjà accepté de faire certaines concessions. Lorsque les organisateurs des Enfoirés avaient voulu lui faire porter un tutu, il avait refusé en expliquant : "c’est impossible, je préfère même mettre un maillot du PSG". "Je viens le jour d’après, et là, je vois Zlatan et un maillot du PSG… Je me suis pourquoi t’as une grande gueule de Marseillais", s’amuse-t-il.

Cette année encore, le rappeur s’est joint à la troupe des Enfoirés, qui font leur premier pas sans Jean-Jacques Goldman cette année. Mais le rappeur se veut rassurant : "il y a une nouvelle génération qui est là avec Kendji, Amir, peut-être que ça a ramené un espoir pour que ça dure encore des années et des années".