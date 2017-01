Sur la scène du Grand Studio RTL, le chanteur britannique a interprété deux titres dont son tube "Human".

27/01/2017

Sa carrière de fait que commencer. Rag'n'Bone est sur la bonne voie pour devenir un chanteur que les festivals s'arracheront plus tard. Avec son titre Human, il a séduit tout un public au point d'être certifié or dans sept pays différents et s'imposer dans les charts britanniques.



Le colosse à la voix d'or a d'ailleurs interprété son désormais tube sur la scène du Grand Studio RTL, ainsi que son titre Skin. Rory Graham de son vrai nom, est passionné de musique dès l'âge de 15 ans. Aujourd'hui, il se prépare à la sortie de son premier album Human, le 10 février prochain tandis qu'il peut se féliciter d'être nommé aux BRIT Critics' Choice Award 2017, un prix qui a dans le passé récompensé des artistes aussi prestigieux qu'Adele. Un artiste prometteur donc, qui a livré une performance émouvante au public de RTL.



