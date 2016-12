REPLAY - Il y a dix ans jour pour jour mourrait Pierre Delanoé, l'un des auteurs les plus talentueux et prolifiques de la chanson française.

par Steven Bellery publié le 27/12/2016 à 10:09

Sobrement intitulé Pierre Delanoé, ses interprètes, le coffret compte 3 CDs et rassemble 60 de ses plus belles chansons, dont beaucoup de tubes. Le nombre de succès qu'il a écrit est tout simplement stupéfiant. Pierre Delanoé est l'auteur de L'Amérique, a griffonné Et maintenant pour Gilbert Bécaud, ou Attention pour Michel Fugain.



En tout, Pierre Delanoé serait l'auteur de plus de 3.000 chansons ! Parmi elles également, il a écrit Voici les clés, de Gérard Lenorman, La Java de Broadway de Michel Sardou, Le Bal des Laze de Michel Pornareff ou même Laissez-moi danser, le tube de Dalida !



Je t'appartiens de Gilbert Bécaud a également été écrite par Pierre Delanoé. Bécaud est avec Nana Mouskouri et Michel Sardou l'un des trois artistes pour lesquels il a le plus écrit. On retrouve toutes ses chansons dans le coffret Pierre Delanoé, ses interprètes vendu 16 euros.



Pierre Delanoé lui avait écrit la chanson Derrière l'amour. Johnny Hallyday vous donne rendez-vous le 27 décembre sur France 2. La chaîne diffusera à 22h55 son dernier concert. Son Rester Vivant Tour vient d'ailleurs de sortir en CD et en DVD. Il a été enregistré à Bruxelles fin mars. Cette tournée de 88 dates était l'une des meilleures du chanteur. La plus rock probablement.