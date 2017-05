publié le 26/05/2017 à 16:54

"La Dernière danse". C'est ainsi qu'il a baptisé son ultime tournée, qui porte finalement bien son nom. À 70 ans, Michel Sardou, a derrière lui plus d'un demi-siècle de carrière. Suffisamment selon lui, pour arrêter de chanter. C'est en tout cas ce qu'il a annoncé dans une interview accordée au Parisien, dans une interview publiée vendredi 26 mai. "J'arrête de chanter. Définitivement. Je vais faire une dernière tournée et un dernier album en octobre", a-t-il confié au quotidien. Et de conclure : "Je ne veux pas faire l'album et la tournée de trop... Il arrive un moment où on a tout dit. Et puis j'ai 70 piges, j'ai bien le droit de me faire plaisir".



Une fin de carrière musicale donc, mais Michel Sardou ne descendra pas de scène pour autant. Il a en effet prévu, après sa tournée et son prochain album, de se consacrer au théâtre. Et des albums, en cinquante ans de carrière, le chanteur a eu le temps d'en sortir. 25 pour être plus précis, vendus à plus de 95 millions d'exemplaires.

Des classiques de la chanson française

Depuis son premier disque, Petit - Les Ricains, sorti en 1968, Michel Sardou est devenu un monument de la chanson française. Difficile de passer à côté de ses - innombrables - tubes, comme La Maladie d'amour (1973), Je vais t'aimer (1976) ou Les Lacs du Connemara (1981).

Et comment oublier La Java de Broadway (1977), restée six semaines au sommet des ventes cette année-là, En chantant (1978), titre vendu à plus de 1,2 millions d'exemplaires, ou Je vole (1978), repris encore aujourd'hui, notamment par Louane ? Michel Sardou emmènera ses fans pour une "dernière danse" à partir du 18 juillet partout en France, et du 26 décembre au 3 janvier à La Seine Musicale, à Boulogne-Billancourt.