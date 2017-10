Julien Clerc : "Je suis toujours à l’affût de quelqu'un qui a une plume"

publié le 17/10/2017 à 10:03

Julien Clerc fête ses 50 ans de carrière avec un nouvel album, À nos amours, qui sortira vendredi 20 octobre. En guise d’avant-goût, le chanteur a déjà dévoilé un premier extrait radieux Je t’aime etc, soit une déclaration d’amour enflammée.



Ne reste plus au public qu’à découvrir ses autres perles, comme Sous mon arbre, qui décrit la quiétude et le bonheur d’avoir réussi à traverser toutes ces années en étant amoureux et en ayant construit une famille Mais comment fait-il pour échapper à la lassitude ? "C'est un peu notre métier d'échapper à la pression de la vie quotidienne", confie Julien Clerc.



Pour ce faire, il a demandé à Calogero d'arranger l'album, lui permettant alors de réaliser un rêve de gosse, l'artiste étant un fervent admirateur de l’interprète de Ma préférence. "Julien Clerc fait partie de mes références. C’est un grand, simplement. Il m’a proposé de venir écouter tout son album, piano/voix, chez moi. J’étais bien sûr comme un dingue…"



Un album concocté entre amis

L’association fait son petit effet. Une voix mise en avant, un souffle romanesque dans les mélodies, des envolées lyriques et des orchestres flamboyants : l’apport de Calogero n’est pas chiche.



La meilleure illustration étant peut-être le titre Ma colère, dont le texte est signé Maxime Le Forestier, fidèle parmi les fidèles. Et où les chœurs sont guidés par Carla Bruni, autre indéfectible camarade s’il en est.

Non content d’avoir Calogero en chef d’orchestre, Julien Clerc s’est aussi entouré d’artistes de toutes les générations, unifiant leur propre style : Brigitte Fontaine, Marc Lavoine, Carla Bruni et Maxime Forestier donc, et même un petit nouveau dans son univers, Vianney. "Je suis toujours à l’affût de quelqu'un qui a une plume. Vianney, là, il y a un auteur" déclare Julien Clerc, qui a découvert le jeunot alors qu'il faisait ses premières parties.





Des artistes sensiblement différents réunis autour d’une même galette qui prouve, une fois encore, que Julien Clerc est un grand amateur de poésie avant toute chose. Sur un texte de Marc Lavoine, il rend hommage au poète martiniquais Aimé Césaire. Et met en musique un texte de Henry Jean-Marie Levet, poète du voyage, mort en 1906 à l’âge de 32 ans.