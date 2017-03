publié le 10/03/2017 à 17:46

Jil Caplan est de retour. La chanteuse française, qui n'avait pas chanté depuis 2007, dévoile vendredi 10 mars son nouvel album, Imparfaite. Un disque qu'elle a créé avec Jean-Chri Urbain et Romane, qui est pour Jil Caplan, un virage vers le jazz manouche. "Ce disque parle beaucoup d'amour, de désamour, du couple, de comment les choses se délient", a-t-elle confié au micro de RTL.



Jil Caplan fête ses trente ans de carrière, l'occasion pour elle de faire une halte dans les studios de la rue Bayard, aux côtés de Fréro Delavega et Sampha. La chanteuse y a interprété deux de ses titres, dont son tube Tout c'qui nous sépare, et le morceau extrait de son nouvel album, Est-ce que tu m'aimes.

À 51 ans, celle dont la carrière avait explosé dans les années 90 grâce à son opus La charmeuse de serpent, sera en concert le 14 mars au Café de la Danse à Paris, puis aux Francofolies de la Rochelle le 16 juillet, et le 28 septembre au Trianon à Paris.

