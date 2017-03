publié le 03/03/2017 à 18:08

Zaho n'avait pas sorti d'album depuis cinq ans. Elle était présente sur la scène du Grand Studio RTL le samedi 4 mars pour présenter deux titres de son nouveau disque, Le Monde à l'envers. Pendant son absence, Zaho n'a pas chômé pour autant. Après une grande tournée elle a participé à la comédie musicale La Légende du roi Arthur. Elle a intégré l'équipe du compositeurs avant de se voir proposer le rôle de la Fée Morgane par Dove Attia.



La chanteuse a également écrit trois chansons de l'album Encore un soir de Céline Dion : Ma faille, Tu sauras et À vous. Une expérience qu'elle raconte au micro de RTL : "J'ai entendu dire qu'elle cherchait des chansons, mais elle en recevait beaucoup. J'ai soumis la mienne en me disant 'pourquoi pas ?' mais, apparemment, quand elle l'a écoutée, elle était très touchée, elle avait les larmes aux yeux. J'étais super contente, je n'y croyais pas. Comme j'ai réalisé les chansons je me suis retrouvée à la diriger en studio. On a beaucoup ri, j'en garde un super souvenir".

Sur son nouvel album, Zaho évoque les rencontres qui l'ont marquée : "J'avais envie de raconter toutes les rencontres, je parle de mon rapport à l'autre". L'artiste sera en tournée en France à partir du 2 mai et sera au Casino de Paris le 19 mai.



Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 15 heures.