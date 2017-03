publié le 08/03/2017 à 11:20

"Tout c'qui nous sépare", chantait Jil Caplan en 1991. L'un de ses premiers succès. La chanteuse est de retour vendredi prochain avec un huitième album intitulé Imparfaite. Elle fête ses 30 ans de carrière et revient avec onze chansons aux antipodes de la pop à la française qui l'avait révélée. L'écrin est ici swing, coloré, follement "guitaristique", notamment avec le morceau d'ouverture : Est-ce que tu m'aimes.



Jil Caplan n'avait pas chanté depuis 2007. Pourquoi a-t-elle mis dix années pour écrire ces nouveaux titres ? "Je n'avais rien à dire dans la musique, en tout cas rien de notable, explique-t-elle. Je pense que quand on fait un disque ou une quelconque entreprise artistique, il faut avoir quelque chose à partager, et je trouvais que ce n'était pas assez fort. Plutôt que faire de quelque chose de mou, je préfère ne rien faire ou faire autre chose."

Un vrai virage vers le jazz manouche

Arrangé par son fidèle ami Jean-Chri Urbain, moitié des Innocents, ce nouvel opus a été intégralement composé par le guitariste manouche Romane. Une direction que Jil Caplan n'avait pas du tout anticipé... "Ça a été une belle surprise, confie-t-elle. Je me suis rendue compte que ses mélodies très composées, acrobatiques, intemporelles, j'adorais les chanter (...) Ce disque parle beaucoup d'amour, de désamour, du couple, de comment les choses se délient... Enfin tout un bazar émotionnel dans lequel on est plongé de temps en temps dans nos vies, et je trouve que cette musique porte parfaitement ces sentiments".



La plume de Jil Caplan est crue, directe, un tantinet féroce : "Je ne veux plus que tu reviennes, être ta chienne, ta facile", lâche-t-elle dans un morceau. Plus libre, Jil Caplan est toutefois toujours mélancolique. Imparfaite, le nouvel album de Jil Caplan, sort vendredi 10 mars. Son concert au Café de la Danse du 14 mars affiche déjà complet. Elle chantera aux Francofolies à la Rochelle le 16 juillet et le 28 septembre au Trianon à Paris.