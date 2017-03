et Sylvain Zimmermann

publié le 04/03/2017 à 07:30

Après une première édition couronnée de succès, marquée par la découverte de talents prometteurs, RTL a décidé de reconduire le concours Mon Premier Grand Studio en 2017. Comme l'an dernier, la première radio de France offrira à 4 jeunes artistes ou groupes amateurs, la possibilité de jouer en live sur la scène du Grand Studio RTL dans les mêmes conditions que les stars qui s'y produisent.



Pour participer, les artistes devront déposer entre le 4 et le 26 mars, sur le site de Mon Premier Grand Studio deux prestations audio. La première d'une composition originale et la seconde d'une reprise d'un morceau connu de leur choix. Seuls peuvent participer les artistes n'ayant encore jamais publié de disque et n'ayant pas signé de contrat de production discographique à la date du 26 mars (les artistes sont autorisés par contre à être sous contrat avec un éditeur musical).

Mon Premier Grand Studio RTL

Courant avril, un jury composé de personnalités de RTL distinguera trois artistes qui participeront directement à l'enregistrement du Grand Studio, qui sera diffusé le 17 juin. Durant le mois de mai, après mise en ligne de leur prestation audio sur le site, cinq autres artistes seront soumis aux votes des internautes sur RTL.fr, afin de déterminer le quatrième participant de Mon Premier Grand Studio RTL. Ces 4 artistes lauréats composeront la sélection Mon premier grand studio RTL 2017 et participeront à son enregistrement qui sera diffusé le samedi 17 juin à 15h.

Les deux prestations des 4 artistes seront enregistrées et mixées dans les conditions habituelles d'un Grand Studio RTL, afin d'être diffusées sur l'antenne. Elles seront également filmées dans pendant l'émission et publiées sur RTL.fr ainsi que sur Dailymotion, la chaîne Youtube officielle du Grand Studio RTL et enfin sur les réseaux sociaux : Facebook officiel de RTL, Facebook officiel du Grand Studio RTL et Twitter.

Une belle année pour les Lauréats de l'édition 2016

Alma Forrer : Première partie de Benjamin Biolay sur sa tournée Palermo Hollywood Tour.





Miss America : Première partie de Johnny Hallyday (Fréjus) / première partie des Insus à 5 reprises / Un titre en live dans Quotidien sur TMC pendant les élections américaines.



Nawel Ben Kraïem : Vient de signer un contrat discographique avec le Label Capitol. Nawel est aussi en duo sur trois titres de reprises emblématiques de la Méditerranée sur l'album Méditerranéennes, porté par Julie Zenatti, avec d'autres artistes comme Sofia Essaidi, Elisa Tovati ou Slimane et dont la sortie est prévue le 24 mars prochain.