Après le succès de leur premier album Fréro Delavega sorti en juillet 2014 et une tournée de plus de 130 dates, le groupe Fréro Delevega est revenu avec un second album Des ombres et des lumières sorti le 27 novembre 2015. C'est en 2014 que le duo s'était fait connaitre en participant à l'émission The Voice. Les internautes et téléspectateurs sont tombés sous le charme de ces deux originaires du bassin d'Arcachon. Samedi 11 mars, les Fréro Delavega interprètent Le Cœur éléphant, À l'équilibre, Il y a et Le chant des sirènes dans Le Grand Studio RTL.



Découverts grâce au succès de leurs reprises très personnelles sur Internet, les deux amis Florian et Jérémy ont été propulsés dans une carrière musicale reconnue où leur talent a été immédiatement salué. Plus d’un an après sa sortie, leur premier album est toujours dans le top 5 des meilleures ventes d’album et a été sacré triple disque de platine.



Forts de leurs trois années de succès, les Fréro Delavega ont annoncé en novembre 2016 qu'ils se séparaient et assurent actuellement leur dernière tournée.



Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 15 heures.