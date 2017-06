publié le 30/06/2017 à 18:27

Les sonorités pop et les accents germano-britanniques ont envahi le studio de la rue Bayard. La chanteuse Alice Merton est venue interpréter deux de ses titres dans Le Grand Studio RTL, No Roots et Hit the Ground Running, seulement accompagnée de son piano.



La chanteuse aux origines allemandes et anglaises a commencé à composer ses propres chansons lorsqu'elle avait 16 ans. Mais elle commence en 2013 à étudier la composition de la chanson, travaille avec un producteur un an après. Alice Merton n'a pas de maison de disques et a décidé de fonder son propre label, Paper Plane Records International afin de pouvoir continuer à faire la musique qu'elle compte faire. Elle met l'accent à la fois sur sa musique, mais également sur l'aspect visuel de ses performances.

Elle publie alors No Roots, la chanson qui décrit son sentiment de se sentir nulle part chez elle, en écho aux nombreux déménagements qui ont rythmé sa vie. Elle est venue la présenter sur RTL, ainsi que Hit the Ground Running, qui retrace le fait d'être seul dans l'univers de la musique. Son album sortira au printemps 2018.



Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 15 heures.