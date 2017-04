publié le 21/04/2017 à 10:41

Pour sa troisième soirée, le Printemps de Bourges a décidé de célébrer la mémoire de Barbara. La chanteuse nous a quittés il y a 20 ans, et cette année le festival lui dédie une création originale intitulée Mes hommes. Une soirée inédite et unique imaginée par Alexandre Tharaud. Le pianiste classique avait convié sept chanteurs, uniquement des hommes pour rendre hommage au répertoire de l'une des plus grandes interprètes françaises. Des raretés se sont entremêlées à des morceaux immortels. On entend l'accordéon de Roland Romanelli, complice de Barbara pendant vingt ans, un violoncelle, quelques notes de guitare. L'écrin est acoustique, épuré.





Alexandre Tharaud voulait une soirée intime, comme si un groupe d'amis se retrouvaient autour de son piano. Sa passion pour Barbara remonte à l'adolescence. "Au Conservatoire, j'étais insomniaque et c'est à cette époque que j'ai découvert Barbara de manière très profonde, car j'étais dans mon lit. Ensuite, je l'ai découvert sur scène et cela a été un vrai coup de foudre", confie le pianiste.

On sent à quel point le musicien a digéré toute l'œuvre de Barbara. Alexandre Tharaud a cette formule sur scène : Barbara c'est "Joyeux, mais les larmes dans les yeux ". L'émotion sera palpable pendant 1h45. Notamment grâce à Tim Dup. Il ouvrait le Printemps de Bourges mardi et chantait "Pierre" hier soir.

La visite surprise et réussie de Julien Clerc

Vincent Delerm, impeccable, enchaîne Mon enfance et Gare de Lyon. Albin de la Simone, tout en délicatesse, étonne sur Joyeux Noël ou C'est trop tard. "C'est le rapport le plus étonnant que j'ai. J'écoute très très peu Barbara par rapport à ce que je l'aime, mais seulement parce que cela me fait trop d'effets", raconte Vincent Delerm. Quant à Albin de la Simone, il explique : "J'ai découvert Barbara très tard il y a dix ans, jouée par Alexandre Tharaud au Théâtre du Châtelet".



Julien Clerc a fait une apparition surprise et a magnifié la soirée, en signant, selon notre journaliste Steven Bellery, "la plus jolie reprise de la soirée". "J'ai énormément travaillé pour cette chanson, car pour moi Barbara c'est comme de la musique classique : il faut absolument respecter la moindre note de la mélodie. J'ai découvert très jeune la mélodie à travers Georges Brassens et Barbara", explique l'artiste.

Delphine de Vigan et La Grande Sophie au Palais Jacques Coeur

L'une a écrit sept romans, l'autre a enregistré sept albums. Les chemins des deux artistes se sont croisés en 2014. La création devait être unique, elle s'est pérennisée. L'Une et l'autre est un spectacle hybride, Ni un concert, ni une lecture. Un peu des deux et beaucoup de poésie au final. Debout dans une salle plongée dans l'obscurité, les deux femmes mélangent leurs univers pendant 1h10. La Grande Sophie chante, Delphine de Vigan lit. La vie pour fil rouge : l'enfance, l'adolescence, l'amour, la désillusion et le désamour. Les deux artistes se promèneront partout en France jusqu'au mois de novembre.



La soirée s'est poursuivie avec Jain et Vianney. Le grand chapiteau était archi-complet hier soir. Jain y chantait déjà l'an dernier. Elle a de nouveau mis le feu avec sa world-pop. Mais une fois de plus, c'est Vianney qui bluffé le public. Le chanteur a retourné le public, seul sur scène. Il faut le voir pour comprendre. Vianney s'attaque aux Zénith l'automne prochain et chantera à l'AccorHotels Arena le 9 juin 2018. Il sera alors le premier artiste français à s'y produire seul à la guitare.