publié le 14/04/2017 à 10:20

Vianney, président ! Le principe de Mon Premier Grand Studio est simple, des artistes qui n'ont pas signé dans une maison de disques ont l'opportunité d'envoyer deux maquettes : une proposition originale et une reprise connue. Au total, près de 500 propositions ont été retenues. Le chanteur et son jury composé de personnalités de RTL se réuniront à la fin du mois d'avril pour désigner trois des quatre talents lauréats. Le quatrième talent sera quant à lui choisi par les internautes via notre site RTL.fr.



Ensuite, les 4 jeunes artistes ou groupes amateurs auront la chance de se produire en live sur la scène du Grand Studio de la rue Bayard, pour une émission spéciale diffusée le 17 juin prochain, à l'occasion de la Fête de la Musique. Vianney succède à Thomas Dutronc qui présidait le jury l'année dernière.

Les deux prestations des 4 artistes seront enregistrées et mixées dans les conditions habituelles d'un Grand Studio RTL, afin d'être diffusées sur l'antenne. Elles seront également filmées dans pendant l'émission et publiées sur RTL.fr ainsi que sur Dailymotion, la chaîne YouTube officielle du Grand Studio RTL et enfin sur les réseaux sociaux : Facebook officiel de RTL, Facebook officiel du Grand Studio RTL et Twitter.