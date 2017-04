publié le 20/04/2017 à 10:05

Au Printemps de Bourges, le deuxième jour a été marqué par le grand retour de Camille. Après cinq ans d'absence, la chanteuse avait réservé au festival berruyer la toute première date de sa nouvelle tournée. Une série de concerts qui débute un mois et demi avant la sortie de OUÏ, son cinquième album. Camille est apparue allongée, cachée sous un immense tissu bleu. Micro-casque. Pieds Nus. Elle se lève dans une chorégraphie éthérée. Ses trois musiciens et ses trois choristes la rejoignent progressivement. Camille ne dévoile son visage qu'au troisième morceau.



24 titres en 1h40. Camille a interprété les onze chansons de son nouvel opus. Un disque singulier où se mélangent féminité, maternité, la violence de l'homme sur la nature... Camille pousse sa quête vocale encore plus loin. Voix en canon, saturée, a cappella. Le travail autour du rythme, de la caisse claire, du tambour est très poussé. Camille danse tout le temps. Chaque chanson est mise en scène. Si elle a décidé de présenter ses nouveaux titres d'abord en live, "c'est une heureuse coïncidence (...) Je pense que c'est une bonne surprise pour les uns comme pour les autres", explique-t-elle. Camille sera de retour au rayon disques le 2 juin et en tournée jusqu'en février.

Placebo survolté

Plus électrique, le groupe britannique Placebo était de passage à Bourges. Brian Molko et sa bande lancent une série de sept concerts en France. Placebo, un son unique. 2h15 survoltées. Le groupe n'a pas oublié ses tubes, c'est rare. Un show impeccable, un peu lisse toutefois. Brian Molko est assurément l'un des meilleurs chanteurs du rock actuel. Il évoque sa voix si particulière : "La seule choses sur laquelle je n'ai pas de complexe, c'est ma voix. Je sais très bien que je peux chanter, que j'ai quelque chose d'unique".

Coup de cœur pour Fishbach

On reste au rayon rock et un coup de cœur. Elle s'appelle Fishbach tout court sur la pochette de son premier album sorti fin janvier. Elle a 25 ans. Elle a grandi dans les Ardennes. Mais c'est sur scène qu'il faut la découvrir absolument. Animale. Voix sur le fil du rasoir. Guitare en bandoulière. Un son lourd, brut… Sa plume mérite de s'affiner encore mais elle dégage une émotion dingue. Son parcours est atypique. Elle a quitté l'école à l'âge de 15 ans. "J'ai pas arrêté pour la musique, mais parce que je savais que c'était pas du tout prolifique, que ça allait être le bordel et qu'on saura jamais où on irait. J'ai tout arrêté, j'ai trouvé un travail le lendemain (...) Dès que j'ai rencontré la musique, j'ai senti que c'était un exutoire incroyable, thérapeutique." L'album de Fishbach s'appelle À ta merci.

Des artistes en quête de lumière

C'est vraiment toute une ville qui bouillonne pendant une semaine. 37 bars et restaurants ouvrent leur fond de salle à des chanteurs inconnus. Ils viennent ici dans l'espoir d'être repérés. Ça a été le cas de Carmen Maria Vega. La chanteuse - vue dans la comédie musicale Mistinguett - vient de sortir son quatrième album. Elle va d'ailleurs chanter dans le OFF ce jeudi, car elle n'a pas oublié à quel point Bourges l'a aidé dans sa carrière