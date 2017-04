Delphine de Vigan - La Grande Sophie, histoire d'une rencontre

publié le 08/04/2017 à 13:52

Elles sont sur scène toutes les deux dans "L'une et l'autre", l'une récitant des textes, l'autre chantant et jouant de la guitare. "On fait résonner nos univers", explique La Grande Sophie. Delphine de Vigan raconte que tout est parti d'une invitation qui lui avait été faite par un festival de Nevers, qui lui proposait de choisir une personne avec qui collaborer. Son choix s'était porté sur La Grande Sophie, qu'elle ne connaissait pas à l'époque mais dont elle appréciait le travail.



"On a eu tout de suite l'idée de mêler nos univers", raconte la romancière. Face à l'accueil particulièrement positif reçu par cette prestation, les deux femmes se sont vu proposer d'autres dates, avant de décider de pérenniser ce spectacle, avec un vrai travail sur la scénographie. Elles ont cependant souhaité faire preuve une certaine sobriété qui leur correspond. "On veut garder quelque chose de très intime de cette rencontre, ce n'est pas un son et lumière", précise Delphine de Vigan.

Assez vite, la romancière et la chanteuse se sont rendu compte qu'une véritable complicité les unissait. Elles se sont trouvé des points communs, comme celui de devoir se remettre à la création après avoir publié un roman ou un disque qui a connu un beau succès. Delphine de Vigan nous parle ensuite de sa façon de travailler, confiant qu'elle a besoin de se ménager des "périodes de jachère" pour renouveler son inspiration mais qu'elle s'astreint à une grande discipline dès qu'elle se retrouve en phase d'écriture.