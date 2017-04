et AFP

publié le 18/04/2017 à 10:05

L'heure de la saison des festivals a sonné. Le Printemps de Bourges, premier grand festival de l'année, ouvre ses portes mardi 18 avril. Le festival accueille une programmation de choix cette année encore : Placebo, Kery James, Vianney, Jain, le duo Lady Sir incarné par Rachida Brakni et Gaëtan Roussel et aussi Renaud. C'est d'ailleurs ce dernier qui va ouvrir le bal de cette 41e édition.





L'événement pourrait avoir une résonance politique à quelques jours du premier tour de la présidentielle. Outre la ministre de la Culture, Audrey Azoulay, le festival pourrait recevoir entre mardi soir et dimanche, jour de la clôture, la visite de certains candidats. Un tel calendrier pourrait aussi conduire quelques artistes à s'exprimer. Cinq jours durant, se succéderont des personnalités engagées comme Magyd Cherfi, Rachid Taha, Cyril Mokaiesh, Kery James ou encore le rappeur Soprano, qui clôturera le festival, à une poignée d'heures du résultat du premier tour.



Renaud a déjà annoncé qu'il voterait pour Emmanuel Macron. Un choix qui a déçu nombre de ses fans sur les réseaux sociaux. Le chanteur au bandana rouge âgé de 64 ans connaît ce Printemps par cœur pour s'y être déjà produit à sept reprises (la première fois en 1978).