Ces trois livres vont permettre aux enfants de tout comprendre à la politique et à ses enjeux.

> Trois livres pour intéresser les enfants à la politique Crédit Image : Albin Michel / Nathan / Casterman Crédit Média : Laurent Marsick

par Laurent Marsick publié le 05/01/2017 à 10:01

Dans une semaine pile poil aura lieu le premier débat de la primaire de la gauche. Comment parler politique aux enfants ? Il existe trois livres, trois indispensables pour comprendre. Le premier est pour les grands, Tous citoyens, tous politiques chez Nathan, c'est une mine pour comprendre la politique quand on est haut comme trois pommes.



Page 15 du livre, on trouve par exemple une des journées types d'un adolescent. Du bol de lait le matin, dont le prix est fixé par l'Union européenne, à la conduite accompagnée adoptée dès 16 ans par une loi de 1992, le livre prend des exemples du quotidien pour expliquer l'importance de la politique dans la vie de tous les jours. Ce livre est aussi illustré de graphiques, tous expliqués, et puis on y trouve des mots décodés, des réponses à des questions. Tous citoyens, tous politiques chez Nathan, pour 15,90 euros. C'est pour les ados, qui sont aussi concernés parce que comme disait Pierre Desproges, cité dans ce livre "les adultes ne croient pas au père Noël, ils votent"

La politique expliquée en bande dessinée

Un autre livre, plutôt pour les 8-12 ans, La démocratie en BD dont l'auteur n'est autre que la directrice de l'ENA Nathalie Loiseau. Ancienne diplomate, porte-parole de l'ambassade de France aux États-Unis, directrice générale de l'administration du Quai d'Orsay et directrice de l'ENA depuis 2012, l’école par laquelle sont passés la plupart des hommes politiques français. Elle signe là son premier scénario de bande dessinée avec des dessins signés Aki.



La BD permet de rendre plus accessible un sujet aussi abstrait que la démocratie. Max et Nadia arrivent en 6eme et assistent à un rituel : l’élection des délégués de classe. Au fil des pages, ils vont enquêter pour mieux comprendre les enjeux de cette élection, apprendre tout simplement ce qu'est la démocratie. Là encore, ce livre est une démonstration : la politique est partout dans nos vies, et si on ne s'en occupe pas, elle s'occupera de toute manière de nous. La démocratie en BD est édité chez Casterman le prix 12,50 euros.

Un abécédaire de la politique

Voici un livre que toutes les femmes et hommes politique devraient acheter et lire, L'alphabet de la sagesse, une compilation de 26 contes du monde entier. Des contes parfois célèbres, d'autres pas, qui ont inspiré deux sœurs américaines, Johanna Marin Coles et Lydia Marin Ross. Elles ont réécrit ces histoires façon conte court avec une jolie morale. C'est réédité chez Albin Michel, sa première sortie date de 1999 mais on avait un peu de mal à le trouver en librairie. Le voici donc de nouveau, avec les belles illustrations pastel de Marie Delafon. L'alphabet de la sagesse dès 6 ans au prix de 14,90 euros.