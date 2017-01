Michelle Obama apparaîtra bientôt dans une série diffusée sur M6

La future ex-première dame américaine a joué son propre rôle dans un épisode de "NCIS", qui sera diffusé le 27 janvier.

par Charlotte Arrigoni , Morgane Giuliani publié le 04/01/2017 à 10:16

Michelle Obama prépare-t-elle sa reconversion ? En avril dernier, la future ex-première dame américaine a tourné dans un épisode de NCIS : enquêtes spéciales. Elle y joue son propre rôle, et en profite pour défendre son association qui vient en aide aux militaires américains, aux vétérans et à leurs familles. Le tournage a eu lieu au sein même de la Maison-Blanche, à Washington. On connaît enfin la date de diffusion de cet épisode attendu : le 27 janvier, sur M6.



À l'époque, c'est un journaliste du Washington Post qui a découvert la nouvelle, repérant l'acteur principal de la série policière, Mark Hamon, aux abords de la Maison-Blanche. Ce dernier lui avait alors confirmé que Michelle Obama devait tourner dans un épisode de NCIS. Il ne s'agit pourtant pas de ses débuts devant la caméra, puisque elle a déjà tourné dans les séries Parks and Recreation, Nashville et Jessie. Hillary Clinton s'y est aussi déjà essayée, dans la série Broad City.