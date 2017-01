Nicolas Peyrac et Jacques Dutronc font leur grand retour en 2017

Nicolas Peyrac part en tournée avec son concert "Les Acoustiques Improvisées" et Jacques Dutronc sera de retour en 2017 dans un film de Michel Blanc.

publié le 04/01/2017 à 10:14

C’est le retour de Nicolas Peyrac. Le chanteur reprend aujourd'hui sa série de concerts intitulée Les Acoustiques Improvisées. Il chantera mercredi 4 janvier au Théâtre des Mathurins à Paris, où il reviendra les lundi 9 et 23 janvier prochains. Seul à la guitare, le chanteur revisite son répertoire, comme son tube de 1975 So far away from L.A. Mais, Nicolas Peyrac veut surtout mettre en lumière ses chansons méconnues.



Ces "acoustiques improvisées" mettent en lumière le parolier Peyrac, un talent qu'on a tendance à oublier. Avec cette tournée, Nicolas Peyrac retrouve la couleur de ses débuts. J'aimerais mieux qu'on s'aime, une autre rareté de Nicolas Peyrac à écouter dans Les Acoustiques improvisées, le 9 et le 23 janvier à Paris et en tournée. Un album live vient également de sortir.



Et si 2017 marquait le retour dans les bacs de Jacques Dutronc ? Le chanteur part en tournée avec les Vieilles Canailles au mois de juin et il jouera également dans un film sous la direction de Michel Blanc en juillet, une sorte de suite d'Embrassez qui vous voudrez. Il enregistrera - peut-être - un nouvel album. Le dernier, Madame l'existence remonte à 2003. Le chanteur a confié à RTL qu’il faudra attendre un peu : "Préparer est un grand mot, j’ai Francis Cabrel, Gaëtan Roussel et mon fils Thomas qui m’ont écrit des chansons. Ça fait deux ans que je dois le faire de toute façon, ça va se faire".

L'ouverture d'une nouveau lieu dédié à la musique

2017 sera en tout cas marqué par l'ouverture d'un nouveau lieu dédié à la musique et c'est assez rare pour le souligner. La Seine Musicale ouvrira au mois d'avril à Boulogne-Billancourt, près de Paris. Elle a coûté 170 millions d'euros, comprend 36.000 m² dédiés à la musique, une salle de concert, des studios d'enregistrement et de répétition notamment.



C'est Jean-Luc Choplin qui en prendra la direction, il quittera ainsi le Théâtre du Châtelet qu'il a géré d'une main de maître pendant plus de dix ans. On sait déjà que la compagnie de danse d'Alvin Ailey s'y installera en juillet, le musical West Side Story en octobre et Michel Sardou en décembre.