Julie Gayet met en scène "Les Noces de Figaro"

publié le 16/06/2017 à 09:45

La 17ème édition d'Opéra en Plein Air démarre ce soir au domaine de Sceaux dans les Hauts de Seine, et cette année la mise en scène des Noces de Figaro de Mozart a été confiée à la comédienne Julie Gayet. Chaque année, la direction d’Opéra en Plein Air confie une mise en scène d’opéra à une personnalité : Patrick Poivre d’Arvor, Arielle Dombasle, ou encore Francis Huster se sont prêtés à l’exercice.



Pour cette 17ème édition donc place à la comédienne Julie Gayet. Peu de gens le savent mais elle a commencé par le chant lyrique ! “J’ai commencé les cours de chant à huit ans", explique-t-elle : "On disait que j’avais une jolie voix, je chantais trois heures par jour tous les jours. J’ai interprété Barberine dans Les Noces de Figaro”.



C’est en interprétant cet air, qu’elle est venue au théâtre, parce qu’en le chantant, elle voulait à tout prix pleurer, elle trouvait l’air déchirant, et il l’est alors qu’il parle de chercher une épingle perdue – génie de Mozart. Mais sa professeure de l’époque lui a répondu “impossible”, on ne peut pas bien chanter et pleurer à la fois et voilà comment Julie Gayet est allée prendre son premier cours de théâtre. La vocation est née comme cela vers 20, 21 ans. La mise en scène en tout cas cet été c’est une grande première, elle n’en a jamais fait avant.

Une mise en scène simple et soignée

Pour cette mise en scène, Julie Gayet est secondée par Ken Higelin, le fils du chanteur Jacques Higelin, plus habitué qu’elle à l’exercice. Il leur a fallu 6 mois de travail au total pour penser la mise en scène, les décors, les costumes, recruter les chanteurs - des jeunes, pour qui Opéra en Plein Air est à chaque fois un tremplin vers de plus grosses productions. Au final, Julie Gayet a choisi de faire sortir les musiciens de la fosse, ils seront bien visibles sur scène dans un kiosque à musique. Le reste du décor est assez simple, la comédienne compte sur les châteaux devant lesquels sera donné l’Opéra pour apporter de la majesté au spectacle.

Un dispositif scénique assez simple également pour se monter et se démonter facilement de château en château et s’adapter aux six différents lieux où la pièce sera donnée. Simple mais élégant insiste-t-elle pour coller à ces Noces de Figaro, opéra léger et festif mais très délicat. Il sera dirigé par Yanis Pouspourikas, le chef marseillais à la grande sensibilité mozartienne. Simplicité, légèreté et émotion, c’est ce que Julie Gayet veut pour son spectacle.



Julie Gayet est sûrement un peu stressée en ce moment, car la première a lieu ce soir au Domaine de Sceaux. Les Noces de Figaro partiront ensuite au Château du Champ de Bataille, à Vincennes, à Carcassonne, au Château de Haroué, pour finir début septembre à l’Hôtel des Invalides. Les places sont à partir de 39 euros.