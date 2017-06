publié le 14/06/2017 à 10:01

Dans l’actualité musicale de la semaine, on commence par la sortie vendredi 16 juin de Fake Sugar, le premier album solo de Beth Ditto, l’ancienne chanteuse du groupe punk-rock Gossip. Un formidable personnage, excentrique, rock'n roll, enveloppée, ouvertement lesbienne et si talentueuse.



Beth Ditto signe 12 titres pop, rock, soul teintés de country, un disque d'une incroyable énergie et l'une des jolies surprises de cette fin de saison. L'Américaine aurait pu se répéter, au contraire elle s'envole. Libérée de son groupe, elle s'éloigne du punk : il y a plus d'audace dans ses nouvelles chansons addictives et plus légères.



La chanteuse a, pourtant, puisé dans son enfance compliquée pour les textes. Elle a grandi dans une ville paumée de l'Arkansas entre sept frères et sœurs et presque autant de beaux-pères, le chant est donc devenu très vite son exutoire.

> Beth Ditto - Fire

C'est pas grave si j'ai pas la voix de Grace Jones. Beth Ditto





"Chanter quand j'étais une petite fille m'a permis de me sentir bien dans ma peau, car c'était ma seule manière d'attirer les regards d'une manière sympathique”, explique-t-elle. Je n'ai pas été mal traitée, mais ma mère ne m'a accordé qu'une faible attention. Et quand je chantais, c'était physique. Ça m'a donné confiance en moi et ça appris l'empathie. Parce que quand tu grandis sans argent, en étant grosse, homosexuelle, dans une société globalement raciste, tu as la sensation de n'être nulle part à ta place... Au début de ma carrière, je voulais faire du punk en réaction, et le truc bien avec la trentaine, c'est que tu acceptes les choses, c'est pas grave si j'ai pas la voix de Grace Jones, je crois qu'avant je n'appréciais pas vraiment ma voix."

Beth Ditto a également puisé dans son enfance des idées de sonorités. À l'âge de 18 ans, elle fuit l'Arkansas pour l'état de Washington, à l'exact opposé. Elle y rejoint son ami d'enfance et créé Gossip. Après 15 ans d'exubérance scénique et musicale, Beth Ditto revient à des rythmes sudistes, notamment le honky-tonk.

Le honky-tonk, c'est un truc typiquement du Sud des États-Unis. Beth Ditto





"C'est un truc typiquement du Sud des États-Unis. C'est un peu de la country, on danse en ligne, habillés sur son 31, c'était vraiment populaire dans les années 80, confie l'ex-figure incontournable de Gossip. J'ai grandi dans un comté où l'alcool était interdit. Et le week-end, j'allais avec mon père dans un endroit qui s'appelait le VFW. Ils avaient de l'alcool je sais toujours pas comment. Mon cousin et mon frère y jouaient avec leur groupe du piano boogie-woogie comme Jerry Lee Lewis, Little Richard et des chansons country. J'y dansais tous les week-ends."



Beth Ditto chantera le 30 juin au festival Garorock, le 8 juillet aux Eurockéennes, le 3 octobre à Toulouse, le 4 à Lyon et le 7 octobre au Bataclan.

Un album hommage à Alain Souchon

Dans les bacs vendredi 16 juin également, Souchon dans l'air, un album hommage au répertoire d'Alain Souchon. Un énième disque de reprises, mais un joli disque de reprises. Concocté par Renaud Létang - artisan de C'est déjà - et par ses deux fils Pierre et Charles Souchon alias Ours. L'album revisite 40 ans de souchonneries.



Même si le disque manque un peu de pep's, les arrangements mettent une nouvelle lumière sur les textes d'un des paroliers majeurs de la chanson française et le casting prestigieux ne tombe pas dans le pastiche. Y chante Jeanne Cherhal, Juliette Armanet, Jean-Louis Aubert, Izia ou encore Benjamin Biolay qui revisite La vie ne vaut rien.



Souchon dans l'air, l'album sort vendredi 16 juin et un deuxième volume est prévu à la rentrée.