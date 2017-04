publié le 19/04/2017 à 12:53

Ce sont des clichés aussi rares qu'attendus. Ce mercredi 19 avril, le magazine Paris-Match a publié de nouvelles photos volées de François Hollande et Julie Gayet. On y voit le couple se promener dans le parc de la résidence présidentielle de La Lanterne, à Versailles, lundi 17 avril. Une balade qu'ils ont effectuée, avec complicité, lors du week-end pascal.



Paris-Match a pu capturer ce moment privé et dévoile dans ses pages plusieurs photos, où l'on peut voir les intéressés souriants et détendus. L'hebdomadaire se permet même un trait d'humour dans sa légende : "Devant leur complicité, le personnel du parc, professionnel jusqu’au bout, reste de marbre". Une référence aux statues présentes dans le parc.

Et alors que François Hollande et Julie Gayet n'ont jamais officialisé leur relation, Paris-Match laisse entendre qu'ils pourraient se marier dès l'été prochain.

La légende façon Voici dans Paris Match pic.twitter.com/k6UtJnisDs — Adeline Francois (@a2linefrancois) 19 avril 2017

"On parle même de noces pour l'été" Paris Match a paparazzé le couple Holland-Gayet lundi à la Lanterne pic.twitter.com/cJW5qWmnLr — Adeline Francois (@a2linefrancois) 19 avril 2017