publié le 13/06/2017 à 18:21

C'est un électron libre dans le monde souvent policé de la chanson française. Un véritable personnage. C'était aussi l'invité mystère des Grosses Têtes mardi 13 juin sur RTL. Phrasé inimitable, éternel chapeau sur la tête, Soan dévoile le clip de Celui qui aboie, extrait de son cinquième album éponyme sorti en décembre dernier.



Tournée à Montmartre et réalisée par Julien Reymond, la vidéo est à la fois drôle, grave et poétique. On y retrouve le chanteur assagi pour ne pas dire apaisé sur un banc, l'harmonica contre les lèvres. Soan a cependant une rage toujours chevillée au corps, mais contenue. Les premières paroles de son nouveau titre s'en font l'écho : "Il arrive un peu comme il vient, il est pas là pour toi, il a tout le temps qui convient et c'est pour ça qu'il aboie. Fais pas celui qui n'en sait rien ou je fais celui qui aboie…"



Comme à son habitude, l'artiste révélé en 2009 dans le tété-crochet Nouvelle Star, qui reprend à la rentrée sur M6, propose une interprétation intense. Il appuie sur chaque mot d'un texte tranchant, marqué par l'énergie du désespoir : "C'est dans le miroir que je guette la gueule cassée qui vit chez moi", déclaré Soan, avec un timbre entre Jacques Brel et Bertrand Cantat.

Il ajoute ensuite : "C'est pas la nuit qui t'envenime, c'est la morsure qui te perdra…" À qui peut bien s'adresser le chanteur ? Pendant ce temps-là une jeune femme traverse le clip à bicyclette, suivi d'un chien dévalant les rues de Montmartre. Soan est actuellement en tournée pour promouvoir son nouvel album, Celui qui aboie. Il se produira notamment le 30 septembre au Trabendo, à Paris.

La pochette du nouvel album de Soan Crédit : One Hot Minute