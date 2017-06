Arielle Dombasles est une très bonne élève !

publié le 08/06/2017 à 18:00



La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête qui à force de vanter les mérites de Carrefour mériterait d'être programmée au Théâtre du Rond Point.

…Michèle Bernier





Une Grosse Tête qui préfère Casino à Carrefour et ça tombe bien, ce soir il est au Casino de Paris.

…Elie Semoun





Une Grosse Tête dont on se demande si elle n'a pas bouffé les sourcils de François Fillon.

… Isabelle Mergault





Une Grosse Tête pour qui les femmes viennent de Vénus et les hommes du Parc des Princes.

… Florian Gazan





Une Grosse Tête aussi diva que divine.

… Arielle Dombasle





Une Grosse Tête qui depuis qu'il est à bord n'est pas prêt de redescendre.

…JeanFi Janssens







