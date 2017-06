Pharrell Williams dévoile son tube solaire pour "Moi, moche et méchant 3"

publié le 14/06/2017 à 11:41

Les Minions continuent de faire craquer le public et Pharrell Williams. Quatre ans après le succès planétaire de Happy, le chanteur américain est de retour aux commandes de la musique de Moi, moche et méchant avec un nouveau single, Yellow Light, tiré de la bande originale du troisième film de la saga, en salles le 5 juillet en France. Ce tube en puissance est accompagné d'un clip, dans lequel on retrouve les Minions, personnages emblématiques de la saga cinématographique.



Dans cette vidéo, les Minions arborent un look retro-gaming. Pharrell Williams est lui vêtu d'un sweat jaune, d'une casquette jaune et de chaussures rose fluo, proposant ainsi un clip solaire et feel good.

Il se balade dans une ville, accompagné des petites créatures jaunes qui tentent d'attraper des bananes aux looks de jeux vidéo, alors que le futur méchant de Moi, Moche et Méchant 3 rode. On attend désormais de voir si cette nouvelle chanson connaîtra le même succès que le tube qui l'a précédé, Happy.