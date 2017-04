publié le 06/04/2017 à 16:03

Si vous ne connaissez pas encore Jack Savoretti, préparez-vous à entendre parler de lui. Auteur, compositeur et interprète, cet artiste anglo-italien est adoré de nos voisins d'outre-Manche. Il a dévoilé le 31 mars dernier son nouvel et cinquième album, baptisé Sleep No More. En 13 titres inédits, Jack Savoretti signe à nouveau une série de ballades pop-rock, dont les textes évoquent "le monde qui l'entoure, de ce qu'il se passe autour de lui", comme il le confie à RTL.fr.



Une fois rauque, un style bien à lui et un sourire ravageur, le chanteur de 33 ans débarque sur les ondes françaises, avec enthousiasme. Son dernier opus, baptisé Written in Scars et sorti en 2015, avait fait exploser la notoriété de cet artiste de 33 ans, particulièrement en Angleterre.

Avec Sleep No More, son cinquième album, Jack Savoretti part à la conquête du public français. Il a fait appel à la chanteuse Rose, à qui l'on doit notamment le titre La Liste, sorti en 2006. "On lui a envoyé le titre, je ne savais pas à quoi m'attendre. Mais le lendemain, elle me l'a renvoyé, elle avait écrit toute une partie et j'ai adoré", se souvient Jack Savoretti. Une opération séduction en France, à l'occasion de laquelle l'interprète de Home s'est confié sur sa carrière, ses envies et ses goûts musicaux du moment.

> Jack Savoretti - C'était Juste Hier (When We Were Lovers) (feat. Rose)

Jack Savoretti, artiste à plein temps

Le nom de son nouvel album, Sleep No More, fait écho à sa propre expérience. "Je ne dors pas. Enfin si, mais seulement très peu, surtout en ce moment", s'amuse-t-il. Jack Savoretti s'est jeté à corps perdu dans la musique très jeune. "J'ai commencé quand j'avais 16 ans. Avant, c'était juste un divertissement et puis je suis tombé amoureux de la musique et j'ai décidé que c'était ce que je voulais faire de ma vie", explique le chanteur.



Et si son précédent album, Written in Scars a cartonné en Angleterre, pas question pour lui d'avoir une pression supplémentaire. "C'est juste cool d'avoir un public plus large. Quand nous avons fait le dernier album, nous ne savions pas si quelqu'un allait l'écouter un jour. Et puis après la tournée, il y avait toujours plus de monde et on jouait dans des salles toujours plus grandes", se souvient-il. Et d'ajouter : "Avec Sleep No More, tout le monde était très excité de savoir que plus de gens allaient l'écouter".



À peine deux ans après son dernier album, Jack Savoretti dévoile donc son cinquième opus. Un travail rapide, intense, fidèle à la méthode du chanteur. "Tous mes albums, je les écrit rapidement. C'est comme ça que j'aime travailler. J'aime faire un album tous les ans, ou tous les deux ans. En fait, c'est comme un album photo, je capture des moments de vie pour pouvoir les regarder plus tard", explique-t-il.

"Sleep No More", le nouvel album de Jack Savoretti Crédit : BMG / Jack Savoretti

Johnny Cash, Gainsbourg, Jain... des références multiples

Si en cinq albums, Jack Savoretti a imposé son style, mélange rêveur de pop, de rock et de folk, il n'en reste pas moins influencé par d'autres artistes aux horizons différents. Quand on lui parle d'un artiste qu'il rêverait de rencontrer, sa réponse est immédiate. "Johnny Cash. Si quelqu'un me disait vouloir chanter l'une de mes chansons, je voudrais que ce soit lui", explique-t-il. Mais pas seulement. "Entendre Aretha Franklin, Otis Reding ou même Sam Cook, ce serait fantastique", ajoute Jack Savoretti.



Pour ce qui est des artistes francophones, ses références n'en sont pas moins prestigieuses. "J'adore Serge Gainsbourg bien sûr, mais j'aime aussi Charles Aznavour ou Yves Montand, pour ses origines italiennes", - point qu'ils ont en commun - détaille Jack Savoretti. Et de s'amuser : "Tout ça est un peu vieux jeu, c'est vrai".



Parmi les jeunes talents francophones, il y en a un qui attire particulièrement le chanteur. "Je suis complètement obsédé par Jain en ce moment. Je pense qu'elle est fantastique, et d'ailleurs, le monde entier pense qu'elle est fantastique", s’enthousiasme Jack Savoretti, tout sourire. À quand un duo avec l'interprète de Makeba ?