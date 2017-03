publié le 24/03/2017 à 16:53

James Blunt est de retour, et il le fait savoir. L'inimitable interprète de You're Beautiful, vient de dévoiler son nouvel et cinquième album, baptisé The Afterlove. Après une énorme teasing sur les réseaux sociaux, le nouvel opus du chanteur britannique de 43 ans est sorti dans les bacs ce vendredi 24 mars. Quatre premiers extraits, Make Me Better, Time Of Our Lives, Love Me Better et Bartender ont déjà été dévoilés ces dernières semaines.



Le musicien, dont le dernier album, Moon Landing est sorti en 2013, et qui est relativement passé inaperçu, a collaboré pour ce nouveau disque avec l'artiste le plus demandé du moment : Ed Sheeran. Les deux chanteurs anglo-saxons partageront d'ailleurs bientôt la même scène, puisque l'interprète de Shape Of You a proposé à James Blunt de faire la première partie de sa tournée américaine.

Avec The Afterlove, le Britannique prend un nouveau départ. Plus électro, l'album compte 13 morceaux inédits, qui s'éloignent de ce à quoi James Blunt nous avait habitué. Une mise en danger justifiée et réussie, notamment grâce à la sublime balade Don't Give Me Those Eyes, ou à l'entêtant Bartender. Et même si l'opus surprend, on retrouve avec plaisir la voix unique de James Blunt, et son style envoûtant.

James Blunt bout-en-train des réseaux sociaux

James Blunt a trouvé une manière des plus originales pour annoncer son retour. Sur les réseaux sociaux, il est devenu l'un des artistes à suivre, et notamment sur Twitter, où il rivalise d'humour pour faire parler de lui. Et le plus bel exemple est l'annonce de la sortie de son nouvel album, qui a remporté un franc succès sur Internet.



"Si vous pensiez que 2016 était nulle, je sors un album en 2017", avait-il écrit sur Twitter. Un court message qui n'avait pas manqué de faire rire la Toile, et des centaines de milliers internautes.

If you thought 2016 was bad - I'm releasing an album in 2017. — James Blunt (@JamesBlunt) 13 décembre 2016

Et l'artiste britannique ne s'est pas contenté d'une seule blague sur les réseaux sociaux. Régulièrement, la star répond à ses admirateurs - et à ses détracteurs - avec des tweets drôles ou décalés. Ne laissant pas de côté ses opinions politiques pour autant. Par exemple, James Blunt n'a pas hésité à condamner le Brexit. "Aujourd'hui, est le 950ème anniversaire de l'arrivée de ma famille en Angleterre comme migrants illégaux, et je ne me sens toujours pas le bienvenu", avait-il écrit en octobre dernier.



Adepte du second degré, roi de l'autodérision, James Blunt préfère souvent rire de lui même, notamment quand il demande à ses followers s'ils veulent une de ses setlists de 2006 dédicacées, un tour de chant qui, selon l'image qu'il joint, ne compte que son tube de 2005, You're Beautiful. Un humour typiquement anglais qui fait son succès sur la Toile, lui qui cumule près de 1,4 millions d'abonnés.

Anyone want a signed set list of mine from 2006? pic.twitter.com/Z0tmKIpBtN — James Blunt (@JamesBlunt) 20 mars 2017

Autre blague du chanteur, en juin 2016, quand il s'était offusqué que son album Back To Bedlam, sorti en 2005, ne coûte plus que 1,99 livres. C'est pourtant cet album qui a fait exploser la notoriété du chanteur, avec notamment le titre You're Beautiful, qui a été utilisé comme générique de L'amour est dans le pré pendant des années, avant qu'il ne l'interdise.



Chaque tweet de James Blunt est une farce, comme la série de courtes vidéos qu'il avait publié, nu, promettant "quelque chose de gros", quand il parlait en fait de sa prochaine tournée, et de la sortie d'un nouveau single extrait de son album, The Afterlove, désormais disponible sur toutes les plateformes d'écoute.

"What the Fuck ?" Crédit : Capture Twitter / James Blunt