Les passages d'Ennio Morricone sur RTL

Ennio Morriconne sera le 21 septembre 2017 à l'AccorHotels Arena à Paris. Le célèbre auteur-compositeur italien dirigera l'Orchestre Symphonique National Tchèque ainsi qu'un chœur de 75 choristes, pour jouer ses plus grandes musiques de films. Un concert exceptionnel pour redécouvrir les plus grands succès de ses 60 ans de carrière. La billetterie ouvre aujourd'hui.



Pour cette occasion, la rédaction de RTL est allée rechercher dans ses tiroirs toutes ses émissions et chroniques dédiées au chef d'orchestre. Des moments inédits pour replonger dans l'univers fascinant de l'Italien de 88 ans à la musique si particulière qui a sublimé des films cultes tels que Il était une fois dans l'Ouest, Pour une poignée de Dollars et Le bon, la brute et le truand.

"Il était une fois Ennio Morricone"

1 heure 25, 100% Ennio Morricone, ponctuée de ses musiques phares, d'extraits de films, d'interviews du chef d'orchestre, de proches et de spécialistes.

"La voix reste le plus bel instrument pour la musique"

Une interview traduite d'Ennio Morricone qui parle du plus bel instrument au monde : la voix, car "elle est émise par le corps, elle vient de l'intérieur, sans aucun intermédiaire et on peut la faire varier à l'infini".

Sergio Leone : il était une fois un magnifique tandem"

Jean-Alphonse Richard revient sur la relation entre Ennio Morricone, musicien austère et cérébral et Sergio Leone, un réalisateur jovial et tempétueux.

Ennio Morricone dans "La curiosité est un vilain défaut"

La Curiosité reçoit le passionné de musique de cinéma Vincent Perrot, pour vous parler du célèbre maestro.



L'interview exclusive d'Ennio Morricone

"Je suis content de voir que ma musique, en dehors des films parle à tout le monde", expliquait l'auteur-compositeur au micro de RTL.



