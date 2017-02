publié le 12/02/2017 à 09:01

Ce sera un dernier au revoir à deux grands noms de la musique. La 59ème édition des Grammy Awards rendra hommage à Prince et George Michael, décédés respectivement le 21 avril et le 25 décembre 2016. Pour la Recording Academy, qui organisent l'événement, ils resteront "des icônes de la pop qui ont mis en valeur un génie musical rare et qui démontraient une aura incroyable".



Dans un communiqué, Neil Portnow, le président de la Recording Acadamy a déclaré : "Chacun possédait un style et un son bien distincts, mais ils ont tous les deux été adorés du monde entier. La disparition de ces deux génies aussi innovants a été une immense perte pour le monde de l'art, et la Recording Academy rend humblement hommage au gigantesque héritage qu'ils nous laissent, sur la scène des Grammys".

Prince et George Michael avaient gagné à eux deux neuf Grammy Awards, dont sept pur le premier. Cette édition sera animée par l'humoriste James Corden et fêtera aussi les 40 ans de l'album disco des Bee Gees Saturday Night Fever.