"Haendel" de Sonya Yoncheva est le Classique d'or RTL de février

publié le 10/02/2017 à 10:48

Une voix de velours, un velours moelleux et brillant. La soprano Sonya Yoncheva vient de sortir un nouvel album. Cette artiste lyrique et son disque consacré à Haendel sont le Classique d’Or RTL du mois. Sonya Yoncheva est une chanteuse bulgare de 35 ans, une belle brune souriante, et elle est tellement souvent sur scène à l’opéra qu’elle n’a presque pas assez de temps pour enregistrer en studio. Il s'agit de son deuxième album solo.



Sonya Yoncheva chante le rôle de Cléopâtre dans Giulio Cesare, où la reine implore la pitié des dieux pour elle et César. C’est vraiment l’un des rôles mythique de Haendel. Le compositeur britannique a écrit au XVIIIème siècle des rôles de femmes merveilleux, d’une grande profondeur. Et on en entend un florilège sur l’album.

Ce sont beaucoup des rôles que Sonya Yoncheva a chanté plus jeune, car Sonya Yoncheva a commencé sa carrière au sein du plus grand ensemble baroque, Les Arts Florissants, dirigés par l’américain William Christie. Avec ce nouvel opus elle revient donc à ses premières amours parce que dernièrement on l’a plutôt entendue à l’opéra dans des œuvres du XIXème siècle et des rôles romantiques, comme dans La Traviata ou La Bohème.

Une voix chaleureuse et sincère

Quelle tenue du souffle dans cet air d’Agrippine, la mère de Néron assoiffée de pouvoir. Et pourtant elle est très décontractée par rapport à sa voix, elle n’y fait pas démesurément attention. D’après elle, c’est parce qu’elle a trouvé un équilibre familial parfait avec son fils et son mari que sa voix est si épanouie. Bien sûr il y a aussi le talent, le travail et l’écriture de Haendel, qui met parfaitement en valeur la voix pour notre chanteuse.

Elle n’est pas que talentueuse et belle, c’est une femme chaleureuse, sincère, comme sa voix ! Avec son timbre plein de charme, ample et sensuel, elle interprète tous ces rôles de la façon la plus touchante. Ce superbe canon, où Yoncheva est rejointe par la mezzo Karine Deshayes pour un duo amoureux entre Theodora et Didymus.



Vous l’avez entendu, notre soprano a déjà une voix parlée très haute et colorée, c’est une chanteuse qui ne se prend pas au sérieux, pour qui tout a l’air facile : même de changer de répertoire en passant de La Traviata à Cléopâtre.Toujours accessible pour parler de ses différents rôles… On lui souhaite encore beaucoup d’autres.



Cet album Haendel de Sonya Yoncheva vient de sortir chez Sony, c’est le Classique d’OR RTL de février.