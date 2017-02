publié le 13/02/2017 à 07:16

C'était l'une des prestations les plus attendues de la soirée. Daft Punk a fait un retour très remarqué lors de la cérémonie des Grammy Awards organisée au Staples Center de Los Angeles dans la nuit du dimanche au lundi 13 février. "Les Robots", comme les surnomment leurs fans, ont accompagné The Weeknd pour une prestation étonnante, futuriste, pour ne pas dire quasi mystique.



Comme à leur habitude, les DJ casqués ont soigné leur entrée. Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homen-Christo sont sortis d'une base digne de la saga Star Wars au milieu d'un nuage de vapeur. Vêtus d'une cape noire, presque inquiétants, les musiciens ressemblaient d'ailleurs à deux clones de Dark Vador. Le show débute avec les premières mesures de Starboy, puis le duo dépose un cristal rosé dans un machine qui déclenche une nouvelle chanson : I Feel It Coming, leur dernier titre produit pour le chanteur The Weeknd, qui apparaît à son tour sur scène.

Une prestation spectaculaire mais sans surprise

Daft Punk a ensuite accompagné le Canadien droits comme des I, derrière deux platines installées sur une fausse montagne de glace rappelant un peu le décor du château de La Reine des neiges ! Une déception cependant, les DJ français n'ont pas interprété leurs anciens tubes, ni même fait de clins d'œil à leur illustre passé, pas de samples, rien. Ils se sont contentés de jouer I Feel it Coming dans une version identique à celle présente sur le troisième album studio de The Weeknd sorti en novembre dernier. Leur retour a cependant été salué par le public des Grammys.

Reste maintenant la question que tout le monde se pose : Daft Punk a-t-il posé la première pierre d'un come-back ou d'une tournée en 2017 ? Le mystère reste total.