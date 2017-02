Depeche Mode, Bob Dylan, Roch Voisine et Blondie dans le journal musical

Depeche Mode, Bob Dylan, Roch Voisine et Blondie ont tous dévoilé leurs nouveaux titres cette semaine, pour le plaisir des fans.

03/02/2017

Bob Dylan, lauréat du prix Nobel de littérature 2016 a dévoilé I Could Have Told You, le premier extrait de son futur album. Le 31 mars prochain, Dylan sortira Triplicate, son troisième disque d'affilée consacré à des reprises de titres interprétés par Frank Sinatra. Et celui-là sera un triple album ! 30 morceaux enregistrés dans les studios Capitol à Hollywood avec le groupe qui l'accompagne en tournée. Depuis 2 ans, Bob Dylan revisite le répertoire de Frank Sinatra, explore les pistes du jazz et des crooners américains, et cette chanson annonce l'épisode 3 de sa démarche. Il sera sur scène en France le 20 avril prochain, au Zénith de Paris.



Dans un autre registre, Roch Voisine dévoilera lui aussi un nouvel album le 31 mars. Et le premier extrait s'intitule Tout me ramène à toi. Lui aussi a eu sa période "reprises" notamment avec le projet Forever Gentlemen et ses 3 albums Americana, hommage aux standards américains. L'album pop qui sortira fin mars marquera son retour aux chansons originales.

Blondie et Depeche Mode sont aussi de retour

Blondie, le groupe new-yorkais, emmené par Debbie Harry, égérie de la pop punk apparue au milieu des années 70, sortira un nouvel album le 5 mai. Le disque s'appellera Pollinator et le premier extrait dévoilé s'intitule Fun, à la fois pop et disco, comme les succès du groupe dans les années 80.



Et on termine avec d'autres icônes de la pop, le groupe Depeche Mode a dévoilé cette nuit sa première chanson inédite depuis 4 ans : Where's the Revolution. Leur 14e album Spirit sortira le 17 mars. Les Anglais donneront trois concerts en France, le 12 mai à Nice, le 29 mai à Lille, et le 1er juillet au Stade de France.