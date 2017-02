Les Victoires de la Musique classique promettent de belles surprises

La 24ème édition des Victoires de la Musique Classique a lieu ce mercredi 1er février, et récompensera les artistes qui ont marqué l'année 2016, dans différentes catégories.

Le Classique à la télé ça n’est pas si fréquent. Cette année, France 3 a fait appel à la journaliste du service public Leïla Kaddour-Boudadi. Elle se retrouvera aux côtés de Frédéric Lodéon qui apportera les explications sur les œuvres et dressera le portrait des artistes pendant un peu plus de 2h30. L’idée étant, bien sûr, de récompenser les artistes qui ont marqué l’année 2016.



La première récompense attribuée : celle du meilleur soliste instrumental. Et il y en a un dont il a beaucoup été question cette année, un vrai génie du piano, même s’il n’aime pas être qualifié ainsi, Lucas Debargue. Et le pianiste est en compétition avec une autre jeune figure incontournable du piano en France, Adam Laloum. Le toulousain a déjà une belle discographie à son actif, déjà nommé lors de précédentes éditions, mais encore jamais récompensé.



Autre catégorie, celle de l’artiste lyrique de l'année. Avec la mezzo Marianne Crebassa, qui concourt aux côtés de deux autres pointures : une autre mezzo, Stéphanie d’Oustrac, et la pétillante soprano Patricia Petibon (qui a déjà reçu le trophée en 2001 et 2003). Marianne Crébassa donc, a sorti il y a quelques mois l’excellent album Oh Boy.

Une émission rythmée qui se modernise

Aux côtés de ces artistes qu’on voit à l’opéra, qu’on entend dans les grandes salles de concert, il y a aussi les révélations. Elles visent à récompenser un jeune chanteur lyrique et un jeune instrumentiste. Pour ces deux catégories, France 3 a proposé au public de voter par internet. De quoi éviter l’entre-soi des 300 votants professionnels du secteur.



Et puis rendre aussi ce rendez-vous attractif. D’ailleurs de nombreuses séquences vont s’enchaîner pendant la soirée pour proposer une émission rythmée, avec de très beaux moments attendus, comme celui tout en poésie et sûrement l’un des plus originaux, le duo Shani DiLuka au piano et Geneviève Laurenceau au violon. Autre moment fort de la soirée, la prestation des Chanteurs d’Oiseaux. Johnny Rasse et Jean Boucault imitent à la perfection le chant des oiseaux, en reprenant par exemple le Lac des Cygnes de Tchaïkovsky.



Autre invité de marque, le chanteur d'opéra Jonas Kaufmann, qui a fait il y a peu son retour sur scène. L’information de sa présence est tombée lundi et a mis toute la planète classique en ébullition. Le ténor allemand, suite à un problème de santé, n’avait plus chanté pendant près de cinq mois et a triomphé pour son retour à Bastille. Et il sera pour la première fois aux Victoires de la Musique classique. Avec 1,6 million de téléspectateurs l’an dernier, 1,5 million en 2015, France 3 espère bien faire aussi bien voire mieux ce mercredi 1er février, programme à suivre en direct de la Maison de la Radio à Paris, à partir de 20h55.