Cali offre une tournée intimiste à ses fans pour son 7e album

INVITÉ RTL - Pour défendre son nouvel album, "Les Choses défendues", le chanteur est seul sur scène pour 60 dates jusqu'en avril.

par Agnès Bonfillon publié le 02/02/2017 à 00:59

Cali comme on l'a rarement vu. Le chanteur est en tournée solo à travers la France jusqu'en avril. Soixante dates seul en scène, ce qui n'enlève rien à l'énergie que l'artiste transmet à son public. "L'idée, c'est de désosser toutes les chansons et de faire rentrer les gens dans ma chambre d'adolescent", explique-t-il. Assis sur un canapé, entouré des posters de ses idoles, Cali interprète ses tubes mais aussi des titres qui lui sont chers, comme Famous Blue Raincoat de Leonard Cohen, artiste dont il est fan et dont la mort l'a particulièrement touché. "J'ai perdu quelqu'un qui m'a beaucoup aidé".



Sur scène, il présentera son 7e album studio Les Choses défendues. Un album où l’énergie du chanteur se mêle à des textes poignants sur l'amour et le deuil. Cali raconte par exemple le jour où sa mère est morte et décrit "le regard perdu de son père" qu'il compare à celui d'Annie Girardot, attendant la descente d'avion de Jean-Paul Belmondo dans le film de Claude Lelouch Un homme qui me plaît. Malgré les moments douloureux et les épreuves, Cali refuse d'abandonner son insouciance. Pour lui, il faut garder cela en soit : "C'est le combat que l'on doit mener tous les jours".



Cali revient sur le Prix Nobel de Littérature, qui en octobre dernier a été remis à Bob Dylan, dont il a fait la première partie lors d'un concert à Albi. Lui, aurait aimé que cette distinction soit également remise à Leonard Cohen, "un grand poète".