Nicoletta fête les 25 ans de sa tournée gospel

Au programme de cette actualité musicale : Nicoletta repart en tournée pour Gospel et James Blunt dévoie "Love me better", premier extrait de son nouvel album.

> Nicoletta et James Blunt dans le journal musical Crédit Image : SADAKA EDMOND/SIPA Crédit Média : Steven Bellery

par Steven Bellery publié le 27/01/2017 à 09:58

Dans l'actualité musicale de la semaine, la chanteuse Nicoletta qui repart en tournée. Elle fête d'ailleurs cette année ses 50 ans de carrière, débutée en 1967. 2017 marque aussi les 25 ans de sa tournée gospel. Elle aime le gospel depuis toujours ou presque. "La première fois que j'ai rencontré le gospel, c'était à Genève, j'avais 16 ans. J'ai rencontré deux musiciens qui jouaient du negro-spiritual. Mais j'ai commencé grâce à l'album gospel d'Elvis", explique l'artiste. C'est en 1971 que Nicoletta enregistre sa première chanson gospel qui deviendra l'un de ses plus grands succès : Mamy Blue.



Et c'est trois ans plus tard que l'on souffle à Nicoletta l'idée de la tournée Gospel, grâce à RTL. "J'ai fait une messe de minuit sur RTL dans Les Routiers sont sympas. Il y avait 20.000 personnes qui sont venus et ont chanté Gloria. Ma grand-mère a pleuré en me disant que c'était très beau en me disant que je devais faire du gospel", poursuit Nicoletta. C'est juste après le décès de sa grand-mère, en 1992, que Nicoletta a lancé ce tour de chant singulier. Elle le fera revivre le 2 février à Arras, le 3 février à Boulogne-sur-Mer, le 4 février à Lille.



Quatre ans après Moon Landing qui avait séduit près de 150.000 acheteurs chez nous, James Blunt de You're Beautiful publiera le 24 mars son cinquième disque. Il s'appellera The Afterlove. Le tout premier extrait a été dévoilé cette nuit. La chanson s'intitule Love Me Better.