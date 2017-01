RENCONTRE - L'Opéra de Paris vient de nommer deux nouveaux danseurs étoiles à trois jours d'intervalle : Léonore Baulac, 26 ans, et Germain Louvet, 23 ans.

À la toute fin du mois de décembre, deux jeunes danseurs ont été nommés étoiles du Ballet de l'Opéra de Paris. Ils s'appellent Léonore Baulac et Germain Louvet. Ils sont les deux premières nominations d'Aurélie Dupont, nouvelle Directrice de la danse. Germain Louvet - 23 ans - est devenu le 28 décembre le plus jeune danseur étoile du Ballet. Léonore Baulac - 26 ans - a, elle, été nommée le 31 décembre. Accédant ainsi à un club très fermé, ils ne sont que 19 étoiles. Un danseur n'est pas prévenu de sa nomination. Elle intervient par surprise à la fin d'une représentation.



"Ce qui m'a le plus frappé c'est lorsqu'ils ont annoncé mon nom", explique Germain Louvet. Devenir étoile c'est un statut, un salaire, une loge. C'est surtout pouvoir danser certains rôles précis du répertoire. Les étoiles quittent aussi le corps du ballet. Avec une conséquence inattendue : "La solitude, c'est un changement assez drastique. Dans le corps de ballet, il se passe un travail de groupe et là on est seul tout le temps," poursuit Léonore Baulac.

Deux parcours différents

Leurs parcours sont un peu différents, mais tous les deux dansent depuis presque toujours. Germain Louvet vit une carrière éclair. Il a intégré l'École de danse en 2005, promu Coryphée en 2014, sujet en 2015, et Premier danseur l'an dernier. Léonore Baulac a, elle, raté deux fois le concours d'entrée. Elle a mis cinq longues années à passer de quadrille à sujet. Devenir étoile récompense des années de travail. D'ailleurs, Germain et Léonore dansaient avant même de savoir lire !





Ils seront étoiles jusqu'à leurs 42 ans, âge où ils devront prendre leur retraite. Mais ils ne perdront pas leur titre, qu'ils gardent à vie. Ils ont quand même un petit peu de temps, notamment pour danser ensemble. Ils l'ont déjà fait plusieurs fois. Sur Casse-Noisette ou Roméo et Juliette. "Léonore est une flamme vive, hyper solide, et elle n'a pas peur d'utiliser ses faiblesses pour un rôle", résume Germain tandis que la danseuse étoile explique que "Germain est le prince parfait".