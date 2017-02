publié le 18/02/2017 à 22:04

C'est une superstar en devenir. Lisandro, 17 ans, vient de marquer la première émission de la saison 6 de The Voice avec brio. Sur une reprise de Can't Stop The Feeling de Justin Timberlake, le jeune homme a envouté le jury dès les premières notes de sa prestation. Un moment qui a fait vibrer le public, mais aussi Zazie, Florent Pagny, Mika et Matt Pokora. Le jeune homme n'est pas à sa première participation dans le télé-crochet de TF1. Il y a quelques années, il était arrivé en finale de la saison 2 de The Voice Kids, la version enfants de l'émission, avec sa coach Jenifer.



Cette année, Lisandro a décidé de rejoindre la team de Matt Pokora. Il est le premier talent de la soirée à rejoindre l'équipe du chanteur qui cartonne en ce moment avec ses reprises de Claude François. "Il y a un garçon comme lui tous les dix ans", a déclaré Zazie après que le jeune homme a quitté la scène.

Le jeune homme a aussi conquis le coeur du public. Il faut dire que ses pas de danses à la fin de sa chanson ont mis une ambiance du tonnerre sur le plateau. Matt Pokora n'a d'ailleurs pas résisté longtemps avant de le rejoindre sur la piste. Un beau duo que l'on retrouvera dans les prochaines émissions.