publié le 16/02/2017 à 20:06

Les coachs n'ont pas l'intention de rester vautrés dans leur fauteuil cette saison. Mika, Florent Pagny, Zazie et M. Pokora sont bien décidés à mettre le feu pour la sixième édition de The Voice. Comme leurs prédécesseurs, Jenifer, Garou ou encore Louis Bertignac, le guitariste des Insus, ils vont donner de la voix.



Dans une vidéo dévoilée sur Twitter par le compte officiel du télé-crochet de TF1, on découvre la première chanson qui sera interprétée par les coachs cette saison. Il s'agit d'un tube indémodable, d'un classique du rock 'n'roll : Sympathy For The Devil des Rolling Stones. La chanson extraite de l'album culte Beggars Banquet, sorti en 1968, n'a pas pris une ride et reste toujours aussi entraînante.

Dans ce court teaser de la nouvelle saison de The Voice, Mika annonce la couleur : "Je suis prêt à me battre comme James Bond. Sans une goutte de transpiration". Le chanteur britannico-libanais déboule sur scène dans un costume noir très chic avec un nœud papillon, un look digne de l'agent 007. Florent Pagny se retourne, se met debout sur son fauteuil, et poursuit le titre des Stones. Puis M. Pokora et Zazie les rejoignent sur le plateau de l'émission. La pop star qui a récemment sorti un album de reprises de Claude François, fait parler son groove et semble très à l'aise. Zazie ne boude pas son plaisir aussi et termine le morceau en sautillant sur place. Le retour de The Voice le 18 février à 20h50 sur TF1 s'annonce électrique.