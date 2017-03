publié le 19/03/2017 à 07:15

L'aventure The Voice se poursuit. Pour cette cinquième soirée dédiée aux auditions à l'aveugle, huit candidats sont venus gonfler les équipes des quatre coachs : Mika, Zazie, M Pokora et Florent Pagny. Après les charismatiques Marvin de la semaine passée, mais aussi Lisandro et Kaps pour les sessions précédentes, ce sont JJ et Guylaine qui ont fait vibrer le jury et les spectateurs qui ont pu découvrir le show sur TF1. Sans oublier les coachs qui ont redoublé d'ingéniosité pour attirer les talents dans leurs équipes.



Et ils sont d'ailleurs de plus en plus nombreux à faire partie de la saison 6 de The Voice. Parmi les candidats les plus marquants pour ce cinquième prime, on retient les prestations de JJ sur Baby I'm Yours de Breakbot qui a fait lever Zazie de son siège dès les premières notes de son show, mais aussi Ann-Shirley avec sa reprise impeccable de Hometown Glory d'Adele.

JJ, Ann-Shirley et Guylaine démarrent fort

Il faut dire que JJ, le premier candidat de la soirée a fait fort. En dansant et chantant, il a fait forte impression sur les jurés avec sa reprise dynamique de Baby I'm Yours de Breakbot. Après quelques hésitations, JJ a décidé de rejoindre l'équipe de Mika. C'est ensuite au tour d'Ann-Shirley d'impressionner le public avec sa reprise au piano d'Hometown Glory d'Adele. La jeune femme de 22 ans a ensuite rejoint l'équipe de Mika, elle aussi. Puis, Guylaine chanteuse lyrique a réussi à se faire une place dans la compétition avec Vissi d'Arte de Puccini et se retrouve au côté de Mika pour suivre l'aventure.

Delaurentis fait entrer l'électro-pop dans la compétition

À 37 ans, Delaurentis a réussi à faire succomber les coachs avec sa reprise de Ring My Bell avec son instrument. C'est une première dans la sixième édition de The Voice, la candidate a fait entrer l'électro-pop dans la compétition, pour le plus grand plaisir des jurés. Delaurentis rejoint ensuite Zazie pour continuer son parcours dans le télé-crochet, pour le plus grand plaisir de cette dernière qui n'a pas manqué de narguer les autres jurés qui ont essayé de séduire Delaurentis.

Les filles ont la côte ce soir ! C'est Claire qui a fait son entrée un peu plus tard en interprétant Nightcall de Kavinsky, qui fait partie de la bande-origine de Drive avec Ryan Gosling, au piano. Si les coachs hésitent avant buzzer, c'est finalement Zazie et Mika qui se retournent. La jeune femme de 17 ans décide de faire équipe avec Mika.

Lucie et Vincent : deux prestations fortes en émotions

C'est encore une candidate qui fait très bonne impression ce soir. Lucie, 17 ans et une voix si puissante qu'elle a troublé Florent Pagny. Avec sa reprise de It's a Man's Man's Man's World de James Brown, la jeune femme a marqué les coachs, mais aussi le public qui a été bluffé. Zazie, Florent Pagny, Mika et M Pokora ont d'ailleurs tous les quatre buzzer pendant la prestation de Lucie. Cette dernière a décidé d'être avec Florent Pagny pour le reste de l'aventure

Vincent entre ensuite sur la scène et il perd tout ses moyens lorsque M Pokora se retourne pendant sa prestation. Il a repris All I Ask d'Adele. On distingue d'ailleurs les yeux du candidat qui commence à se remplir de larmes lorsque le coach se retourne.

Juliette et Lidia Isac terminent la soirée

Juliette est la nouvelle recrue de l'équipe de Mika, qui décidément a la côte ce soir auprès des talents. La jeune femme a marqué la soirée avec Ces idées-là de Louis Bertignac. À 18 ans, Juliette possède une voix très grave qui a su faire une entrée remarquable dans la saison 6 de The Voice. Enfin, c'est Lidia Isac, ancienne candidate de l'Eurovision 2016 qui fait son entrée. La jeune femme qui avait terminé 17e en Suède pour la compétition, a séduit Florent Pagny lors de son passage sur la scène de The Voice avec sa reprise d'Ordinaire de Robert Charlebois.