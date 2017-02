publié le 17/02/2017 à 19:38

The Voice opère son grand retour. Le télé-crochet à succès de TF1 entame sa sixième saison samedi 18 février et réserve de nombreuses surprises à ses fans. La première, c'est le remplacement de Garou, qui officiait comme coach jusqu'à présent. Le chanteur canadien laisse place à un artiste d'un autre genre, M. Pokora.



"Ils ont été très accueillants", raconte la pop star à RTL au sujet de Zazie, Florent Pagny et Mika, ses nouveaux collègues. "Ils m'ont très vite laissé une belle place et intégré dans leur rythme de croisière. C'est un bateau qui fonctionne depuis un moment déjà, et ce n'est pas toujours évident d'arriver en route. (...) La complicité s’est très rapidement installée entre nous quatre."

Cette sixième salve sera marquée par d'autres nouveautés, notamment la possibilité pour un coach de voler à tout moment le protégé (ou "talent") d'un confrère, lors des battles. Par ailleurs, si un candidat n'inspire aucun des quatre coachs, ils ne feront pas pivoter leur fauteuil. Le candidat repartira seul en coulisses. Un nouveau fonctionnement qui ne convient pas à Florent Pagny, qui s'est déjà confié à ce sujet dans le studio de RTL.

Florent Pagny aime expliquer aux candidats pourquoi ils ne sont pas choisis

"Quand on se retourne et qu'on voit la personne, au moins on a le respect de tout de suite lui expliquer le positif. Après, on lui explique les raisons pour lesquelles on n'a pas été assez attentifs et pourquoi on n'a pas appuyé. Mais quand on ne se retourne pas, on parle d'abord de pourquoi on n'a pas appuyé avant de trouver les qualités. Donc ça inverse un peu l'histoire."



Zazie, quant à elle, voit les choses d'un autre œil : "Je pense que la plupart du temps c'est mieux vécu par les talents qui n'ont pas été sélectionnés", a estimé l'interprète de Rodéo. Ils héritent quand même d'une certaine tristesse, d'un chagrin, d'une vraie déception en tout cas. Le fait de continuer les prolongations pendant cinq minutes, d'entendre 'C'est super, mais non', cela peut être un peu difficile à vivre pour eux."

Il y a des talents qui ont été trouvés dans des gares Mika Partager la citation





Mika, enfin, semble porter son attention sur la qualité du casting : "Personne n'en parle. Pour moi, c'est presque la partie la plus fascinante. Il y a des talents qui ont été trouvés dans des gares", s'amuse-t-il. "Il y a un talent qui a été trouvé dans la gare Saint-Lazare cette année. il y a un autre talent qui vient de l'Italie. (...) C’est fun, mais c'est sérieux en même temps. Autant de nouvelles voix à découvrir samedi 18 février à 20h55 sur TF1.