La soirée a encore été forte en émotions. Les neuf nouveaux candidats sélectionnés lors cette quatrième soirée d'auditions à l'aveugle de The Voice, samedi 11 mars 2017, ont fait vibrer les coachs et les téléspectateurs de TF1. Vincent, Léman, Manoah, Romain, Aurèle, Marvin, Morgan, Damien et Colour of Rice ont rejoint la trentaine de talents déjà choisis les semaines précédentes. Ils sont désormais 37 à avoir intégrer l'émission.



Beaucoup de frissons ont encore animé Florent Pagny, Zazie, Matt Pokora et Mika. On retient surtout les prestations de Vincent, le premier à obtenir l'unanimité des coachs, tout comme Marvin et sa reprise de Let Me Love You de Justin Bieber et DJ Snake, ou encore Damien avec son interprétation de Many Rivers To Cross de Jimmy Cliff. La voix particulière de Manoah a aussi marqué cette édition de The Voice 2017.

Vincent, premier à séduire les 4 coachs

Vincent, 28 ans, est le premier candidat de la soirée. Tous les coachs se sont retournés sur sa reprise de Jamiroquaï. "Vous avez le goût du risque", le complimente Zazie. "Tu as une énergie très communicative (...) Je pense que tu peux être bouleversant", a ajouté Matt Pokora, le premier à avoir retourné son fauteuil. Après les tentatives de chacun pour l'attirer dans son équipe, le Marseillais choisit finalement de rejoindre celle de Matt Pokora.

Léman conquis Zazie avec "Vivre ou survivre"

Originaire du Mans, Léman s'est "réfugié dans la musique" à la séparation de ses parents. Pour conquérir les cœurs des coachs, il a voulu transmettre une émotion, c'est pourquoi il a choisi d'interpréter Vivre ou survivre de Daniel Balavoine. Zazie sera la seule a s'être retournée. "Je suis très contente de t'avoir", l'a-t-elle félicitée.

Manoah étonne avec sa voix si particulière

"Une signature tellement précise dans la voix", complimente Mika. À 16 ans, Manoah a rejoint les candidats de The Voice 2017 avec sa reprise énergique de Man Down de Rihanna. Une voix très particulière qui a séduit Zazie et Matt Pokora, ainsi que les internautes. Elle rejoint l'équipe de Zazie.

Romain convainc avec "Il est où le bonheur" de Christophe Maé

Florent Pagny séduit. Il a trouvé son bonheur avec la reprise de Christophe Maé par Romain. Il est le premier avoir retourné son fauteuil, rapidement suivi de Matt Pokora. "Tu véhicules beaucoup d'émotions dans ta voix", l'a félicité l'interprète de Savoir aimer qui hérite alors d'un nouveau talent.

Aurèle et sa reprise des BB Brunes charme Matt Pokora et Florent Pagny

Florent Pagny et Matt Pokora auraient-ils les mêmes goûts ? Les deux coachs se sont une nouvelle fois retournés pour le même talent, celui d'Aurèle et sa reprise mi rock mi rap de Dis moi des BB Brunes. Cette fan des chansons Disney a réussi à faire danser Florent Pagny, à la grande surprise des autres coachs de l'émission. Cette fois c'est au tour de Matt Pokora de récupérer la jeune chanteuse dans son équipe.

Unanimité pour Marvin et sa reprise de "Let Me Love You"

Ce compositeur et pianiste parisien a déjà fait les premières parties sur scène, comme celle de Calogero ou encore Franck Dubosc. Avec sa reprise émouvante au piano de Let Me Love You de Justin Bieber et DJ Snake, Marvin a rapidement touché la sensibilité de Zazie, puis Matt Pokora, Florent Pagny et enfin Mika, qui a attendu la dernière seconde pour appuyer sur le buzzer. L'unanimité et le public debout pour celui qui, finalement, sera pris en charge par Mika. Malgré la déception, Matt Pokora monte sur scène pour l'accompagner au piano sur sa chanson Le Monde.

Le "Natural Blues" puissant de Morgan

Le public est debout pour cet ancien candidat de la Star Academy alors que seulement Mika et Matt Pokora se sont retournés. La puissante reprise de Natural Blues de Moby par Morgan n'a pas séduit tout le monde, à l'instar de Florent Pagny. En revanche, Matt Pokora a "aimé tout de suite" la prestation de ce coiffeur barbier qui rejoint l'équipe de Mika.

Zazie sort le grand jeu pour séduire Damien

Le blues de Many Rivers To Cross de Jimmy Cliff, repris à la guitare électrique par Damien, n'a pas fait hésiter longtemps les quatre coachs. Après seulement quelques secondes, tous se sont retournés, enthousiasmés par l'interprétation du candidat. Zazie a même sorti le grand jeu pour tenter de l'adopter dans son équipe, en mettant les mêmes vestes que ces collègues coachs et ainsi se faire remarquer un maximum. Malgré ses efforts, Damien reste sur son premier choix et intègre l'équipe de Florent Pagny.

Colour of Rice charme trois coachs sur quatre

Quasi unanimité pour cette Suisso-japonaise au prénom particulier. Seul Mika ne s'est pas retourné au son de la "douce" reprise de Fast Car de Tracey Chapman, selon Zazie. Le coach trouve, lui, qu'il manquait "un tout petit peu de maîtrise" mais lui dit quand même bravo. Colour of Rice choisit finalement de rejoindre Zazie.