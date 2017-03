VIDÉO - Adele révèle en plein concert qu'elle s'est mariée

publié le 06/03/2017 à 09:53

Cela fait des années que la planète people spéculait sur un probable mariage de la chanteuse. Alors qu'elle était en plein concert à Brisbane, en Australie, dimanche 5 mars, Adele a glissé qu'elle était désormais mariée avec Simon Konecki, cet ancien financier avec lequel elle vit depuis longtemps. Le couple est déjà parent d'Angelo, leur fils de quatre ans.



Dans une volonté de rester discrète quant à sa vie privée, la chanteuse britannique, âgée de 28 ans, est toujours restée évasive concernant son éventuelle union avec son partenaire. Mais il semblerait que la star ait choisi de mettre fin aux spéculations. "Ce sentiment quand vous commencez à tomber amoureux de quelqu'un est le meilleur sentiment au monde", a alors lancé la star, s'adressant à son public, alors qu'elle s'apprêtait à interpréter son immense succès Someone Like You, sorti en 2011 et qui évoque la douleur d'une rupture amoureuse. "Je suis accro à ce sentiment, a-t-elle poursuivi. Bien sûr, je ne peux plus connaître ce sentiment parce que je suis mariée maintenant".

Plus aucun doute, Adele a donc choisi de partager sa nouvelle situation avec ses fans. Des fans qui, pour les plus attentifs, avaient déjà relevé un élément confirmant le mariage de leur idole lors de la cérémonie des Grammy Awards à Los Angeles en février dernier. La chanteuse avait en effet exprimé des remerciements à l'égard de "[son] mari et [son] fils". Son porte-parole avait refusé d'indiquer si cette déclaration confirmait son mariage. C'est désormais chose faite.