publié le 18/03/2017 à 22:08

Les nouveaux talents ne cessent d'enchanter The Voice. Pour le cinquième prime du télé-crochet diffusé sur TF1, une candidate s'est rapidement démarquée des autres participants. Ann-Shirley, jeune chanteuse et ingénieure du son. Depuis sa tendre enfance, celle-ci est passionnée par la musique et c'est ce soir qu'elle a décidé de tenter l'aventure The Voice. Avec son piano, Ann-Shirley a envoûté le public et les coachs avec sa reprise d'Hometown Glory d'Adele. Puis la jeune femme a décidé de rejoindre l'équipe de M Pokora.



Après la prestation de JJ, Ann-Shirley est donc l'une des candidates favorites du public. Il faut dire que celui-ci a été très réactif sur les réseaux sociaux dès les débuts de sa chanson. Avec sa voix très soul à la façon de Nina Simone, Ann-Shirley a réussi à donner une nouvelle intensité au titre de la chanteuse britannique.